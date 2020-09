Nintendo Switch: Deutete FDG Entertainment ein 4K-Modell der Konsole an?

In den letzten Tagen kochte ein weiteres Mal das Gerücht hoch, dass Nintendo in der Tat an einer 4K-Variante der Switch arbeitet. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt zum Abschluss der Woche der Publisher FDG Entertainment.

Nintendo Switch: Erscheint das 4K-Modell 2021?

Schon vor einer ganzen Weile erreichte uns das Gerücht, dass sich bei Nintendo gleich zwei neue Modelle der Switch in Arbeit befunden haben sollen.

Die Gerüchte um die Switch Lite genannte Handheld-only-Version sollten sich bereits im vergangenen Jahr bewahrheiten. Darüber hinaus wurde immer wieder von einer möglichen Pro-Variante der Switch gesprochen, die unter anderem eine Darstellung von Spielen in der 4K-Auflösung ermöglichen soll. Zuletzt hieß es, dass das 4K-Modell der Switch 2021 veröffentlicht wird.

4K-Versionen der Switch-Titel bereits in Arbeit?

Unter Berufung auf nicht näher genannte Dritthersteller berichtete Bloomberg vor wenigen Tagen, dass Nintendo die Entwickler und Publisher bereits darum gebeten habe, ihre Switch-Spiele auf die 4K-Auflösung zuzuschneiden. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt zum Abschluss der Woche der Publisher FDG Entertainment, der in dieser Woche „Monster Boy and the Cursed Kingdom“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X ankündigte.

Nachdem darauf hingewiesen wurde, dass Besitzer des Spiels ihre Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Version unterziehen können, wandte sich ein Nutzer, der die Switch-Fassung von „Monster Boy and the Cursed Kingdom“ sein Eigen nennt, an das Unternehmen. In einem Tweet merkte der besagte Switch-Spieler an, dass er sich wohl die PS4-Version zulegen müsste, wenn er den Action-Plattformer zukünftig in 4K spielen möchte.

FDG Entertainment äußerte sich folgendermaßen: „Wer weiß?! Vielleicht hat Switch auch Hardware der nächsten Generation im Ofen?“ Nun stellt sich natürlich die Frage, ob der Publisher bereits mehr weiß und hier in der Tat eine 4K-Version der Switch andeutete? Denkbar wäre natürlich auch, dass man hier lediglich auf den Zug der aktuellen Gerüchte aufsprang.

Nintendo selbst äußert sich zu Gerüchten dieser Art traditionell nicht – die sich verdichtenden Hinweise hin oder her.

Who knows ?! Maybe Switch also has some next-gen hardware in the oven? 🧐 — FDG Entertainment (@FDG_Games) September 8, 2020

