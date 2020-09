Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Schräger Live-Action-Trailer aus Japan eingetroffen

Auch in Japan wird der Plattformer "Crash Bandicoot 4: It's About Time" in Kürze erscheinen. In Nippon wird das neue Abenteuer von Crash mit einem schrägen Live-Action-Trailer beworben.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint Anfang Oktober.

Anfang des kommenden Monats wird der von Toys for Bob entwickelte Plattformer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ für die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen.

Auch in Japan lief die Marketingmaschinerie bereits an und lieferte uns zum Start in die neue Woche einen reichlich schrägen Live-Action-Trailer, mit dem „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ im Land der aufgehenden Sonne beworben wird. Hierzulande wird der Plattformer ab dem 2. Oktober 2020 für die eingangs erwähnten Heimkonsolen erhältlich sein.

Demo für Vorbesteller bereits in dieser Woche

Wer sich dazu entschlossen haben sollte beziehungsweise sich dazu entschließen sollte, „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ in der digitalen Fassung vorzubestellen, wird bereits an diesem Mittwoch, den 16. September 2020 mit einer Demo zum Plattformer bedacht. Doch welche Inhalte werden im Rahmen der Anspielfassung geboten? Auch diesbezüglich sorgten die Entwickler von Toys for Bob bereits für Klarheit.

Demnach dürfen sich Spieler der Demo über die Möglichkeit freuen, mit Crash Bandicoot auf der einen und Neo Cortex auf der anderen Seite gleich zwei spielbare Charaktere durch mehrere Levels zu führen. Gespielt werden können die beiden Kapitel „Snow way out“ (Eingeschneit) und „Dino Dash“ (Dino-Spurt), die aus der Vollversion von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ stammen.

Anbei der versprochene Live-Action-Trailer aus Japan, der in einer kurzen und einer etwas längeren Version veröffentlicht wurde.

