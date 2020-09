Crash Bandicoot 4: Demo-Inhalte im Trailer vorgestellt

Activision sowie Toys for Bob haben weiteres Videomaterial zu "Crash Bandicoot 4: It's About Time" veröffentlicht. In den Fokus rückt die Demo, die in Kürze veröffentlicht wird.

Die Vollversion folgt im Oktober.

Activision und Toys for Bob erinnern mit einem neuen Trailer an die bald erscheinende Demo von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“. Die Anspielfassung wird am 16. September 2020 zum Download bereitgestellt.

Mehrere Level und zwei Charaktere

Die Testfassung umfasst mehrere Level aus der Vollversion. Dabei handelt es sich um die Spielabschnitte „Snow way out“ (Eingeschneit) und „Dino Dash“ (Dino-Spurt). Hinzu kommen zwei spielbare Charaktere. Es sind Crash Bandicoot und Neo Cortex.

Allerdings gibt es einen Haken: Herunterladen können die Demo von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ nur Spieler, die im Vorfeld die digitale Edition des Titels vorbestellen, was in den vergangenen Tagen für reichlich Kritik sorgte

Verglichen mit den Vorgängern kommt „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ mit einigen Verbesserungen daher. Dazu zählen neue Fähigkeiten, mehr spielbare Charaktere, andere Dimensionen, übertriebene Bosse und einige abgefahrene Erlebnisse.

Im neuen Spiel sind Neo Cortex und N. Tropy einmal mehr damit beschäftigt, Unruhe zu stiften. Bedroht ist aber diesmal nicht nur das Universum, sondern das ganze Multiversum. „Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können“, so die Macher.

Bis zum Launch der Vollversion müsst ihr euch noch etwas gedulden: „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ wird am 2. Oktober 2020 für Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Mehr zum neuen Spiel erfahrt ihr in unserer „Crash Bandicoot 4“-Übersicht.

