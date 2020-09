Gran Turismo 7: Kürzere Entwicklungszeit dank Outsourcing?

Aktuellen Berichten zufolge entsteht ein Teil der für "Gran Turismo 7" benötigten Fahrzeugmodelle via Outsourcing. Ein Schritt, mit dem Polyphony Digital die Entwicklungszeit des Rennspiels spürbar verkürzen könnte.

"Gran Turismo 7" erscheint exklusiv für die PlayStation 5.

Zu den ersten Titeln, die im Juni dieses Jahres für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte das Rennspiel „Gran Turismo 7“, das wie seine Vorgänger beim japanischen Entwicklerstudio Polyphony Digital entsteht.

Auch wenn bisher nicht bestätigt wurde, wann „Gran Turismo 7“ erscheinen wird, könnte sich derzeit abzeichnen, dass die Wartezeit der Spieler dieses Mal etwas kürzer ausfällt, als es noch bei den diversen Vorgängern der Fall war. Wie aus Informationen, die von GTPlanet zusammengetragen wurden, hervorgeht, schloss sich Polyphony Digital bereits im Jahr 2018 mit dem indischen Unternehmen Izmo zusammen, um einen Teil der Arbeiten an den serientypisch sehr detaillierten Fahrzeugen auszulagern.

Erscheint das Rennspiel früher als gedacht?

Untermauert werden die Angaben von GT Planet vom Portfolio des Designers HansaPallavi Srinivasan, in dem die Projekte zusammengefasst wurden, die im Auftrag von Polyphony Digital via Outsourcing entstanden. Der indische Designer gibt an, zur Entwicklung der „aktualisierten Mid-Poly-Modelle“ sowohl für den Innenraum als auch für die Außenkarosserie von Autos wie dem „Toyota Tundra TRD Pro“ und dem „Porsche 911 Carrera RS ClubSport“ beigetragen zu haben.

Beide überarbeiteten Modelle fanden in Form eines Updates den Weg in „Gran Turismo Sport“. Den Angaben von Srinivasan zufolge dauerte die Entwicklung jedes Autos etwa drei Monate – beginnend mit den Scans und dem vom Polyphony Digital-Team zur Verfügung gestellten Erklärungsmaterial. Unter dem Strich konnte die für ein Fahrzeug benötigte Entwicklungszeit gegenüber 2018 also halbiert werden.

Zum Thema: Gran Turismo 7: Welches Auto wollt ihr auf dem Cover sehen?

Eine Bestätigung, dass Izmo auch an „Gran Turismo 7“ mitwirkt, steht zwar noch aus, laut GTPlanet könne man jedoch fest davon ausgehen, dass Polyphony Digital beim PS5-Debüt der beliebten Rennspielserie weiterhin auf eine Unterstützung via Outsourcing setzt, um die Entwicklungszeit zu verkürzen.

In wie weit das Ganze darauf hindeutet, dass „Gran Turismo 7“ möglicherweise früher als von vielen erwartet erscheint, bleibt jedoch abzuwarten.

Quelle: GTPlanet

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7