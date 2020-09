PS5: Günstiger als die Xbox Series X? Analyst rechnet mit einem Kampfpreis

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Nach einem Leak kündigte Microsoft den Preis der Xbox Series X in der vergangenen Woche auch offiziell an und bestätigte, dass die Konsole zum Preis von 499,99 Euro beziehungsweise US-Dollar erhältlich sein wird.

Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge könnte Sony Interactive Entertainment den am morgigen Mittwoch Abend stattfindenden PS5-Games-Showcase nutzen, um etwas näher auf die Markteinführung der PlayStation 5 einzugehen. Zuletzt ließen die Angaben eines Händlers vermuten, dass sich der Preis des klassischen PS5-Modells auf 499 Euro/US-Dollar belaufen könnte, während die Digital-only-Ausgabe für 399 Euro beziehungsweise US-Dollar ins Rennen geschickt wird.

Analyst rechnet mit einem Kampfpreis der PS5

Für frische Spekulationen sorgt der vor allem in Asien recht bekannte Bloomberg-Analyst Masahiro Wakasugi. Wie dieser in einem aktuellen Bericht zu verstehen gab, rechnet er damit, dass Sony Interactive Entertainment die PlayStation 5 zu einem echten Kampfpreis auf dem Markt positioniert. Bei der klassischen Ausgabe der Konsole rechnet er demnach mit einem Preis von 449 US-Dollar beziehungsweise Euro.

Zum Thema: PS5 vs. Xbox Series X: Microsoft wird sich steigern – Take-Two erwartet ein engeres Rennen

Somit wäre die PS5 etwas günstiger als ihre direkte Konkurrentin in Form der Xbox Series X. Der Preis der PS5 Digital-Edition wird laut Wakasugi unter 400 Euro/US-Dollar liegen. Ob er sich hier auf einen Preis von 399 oder gar 349 Euro/US-Dollar bezieht, ließ der Bloomberg-Analyst offen. In wie die Angaben des Analysten zutreffend sind, erfahren wir unter Umständen bereits in Kürze.

Wie eingangs bereits erwähnt, wird am morgigen Mittwoch Abend der nächste große Games-Showcase zur PS5 stattfinden. Bisher spricht Sony Interactive Entertainment zwar nur von der Präsentation neuer First- und Third-Party-Titel, als finale Überraschung am Ende des Events würde sich die offizielle Enthüllung des Launchtermins sowie der Preise der PlayStation 5 aber sicherlich anbieten.

Los geht es um 22 Uhr unserer Zeit.

Quelle: Gadgets 360

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5