Resident Evil Village: Gruseliger Trailer zum Capcom-Horror

"Resident Evil Village" soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

Wirklich umfangreiche Gameplay-Szenen aus „Resident Evil Village“ gab es zum Zuge des heutigen PS5-Events zwar nicht. Doch zumindest einen neuen Trailer steuerte Capcom bei. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Mit dem Video gewährt euch Sony einige Blicke in die Spielwelt, in der ihr unter anderem auf ein Dorf in den Bergen trefft, in dem offensichtlich recht gruselige Dinge vor sich gehen.

Wie schon der Vorgänger „Resident Evil 7“ wird „Resident Evil: Village“ aus der First-Person-Perspektive gespielt. Zwar soll der neueste Ableger etwas actionreicher ausfallen als „Resident Evil 7“, doch wird sich die eigentliche Survival-Horror-Erfahrung an den Wurzeln der langlebigen Serie orientieren.

Die Fortsetzung scheint letztendlich darauf abzuzielen, die Spieler in eine andere „Resident Evil“-Erfahrung zu versetzen, die sich diesmal auf europäische Wälder und Berge und die Gegenwart von Werwölfen konzentriert und nicht auf die traditionellen Zombies der Serie.

Der Titel erscheint im kommenden Jahr für die PS5, Xbox Series X und den PC. Mehr zu „Resident Evil Village“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

