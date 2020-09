Beyond Good & Evil 2: Ubisoft äußert sich zur nächsten Präsentation

Michel Ancel ist nicht mehr an der Entwicklung von "Beyond Good & Evil 2" beteiligt. Doch wie geht es nun weiter? Ubisoft gab ein Status-Update heraus.

Bis zur nächsten Präsentation müsst ihr noch eine Weile warten.

Im Laufe des Nachmittags wurde bekannt, dass der „Rayman“- und „Beyond Good & Evil“-Schöpfer Michel Ancel die Videospiel-Industrie verlassen wird. Das warf natürlich Fragen auf, wie es mit „Beyond Good & Evil 2“ weiter geht.

Einen großen Einfluss auf die Entwicklung hat der Weggang nicht, wie Ubisoft in einem umfangreichen Statement betont. Laut der Aussage des Unternehmens war Michel Ancel schon seit einer Weile nicht mehr direkt an „Beyond Good & Evil 2“ beteiligt. Fest steht auch: Eine Präsentation des Spiels soll im kommenden Jahr erfolgen.

Ancel schon länger nicht involviert

„Wie Michel anmerkte, ist er seit einiger Zeit nicht mehr direkt an BG&E2 beteiligt, während das Team hart daran gearbeitet hat, auf der soliden kreativen Grundlage aufzubauen, die er mitgestaltet hat“, so Guillaume Brunier , Senior Producer des Titels. „Dank der kollektiven Stärke des Teams sind wir auf dem besten Weg, ein Flaggschiff-Next-Gen-Action-Adventure zu entwickeln.“

Erst kürzlich wurde ein wichtiger interner Meilenstein erreicht. Es wurde ein Build fertiggestellt, der laut Ubisoft ein stundenlanges Gameplay und ein unglaubliches Maß an Freiheit in einer nahtlosen Online-Sandbox bietet.

Nächster Meilenstein: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mehr zu teilen und das Spiel irgendwann im nächsten Jahr in Aktion zu zeigen, sobald wir unsere nächsten internen Produktionsmeilensteine erreicht haben“, so Brunier weiter.

In der Zwischenzeit möchte das Unternehmen die Größe des Teams weiter ausbauen. Erst vor kurzen wurde Ubisoft Paris als Partnerstudio hinzugefügt. Und in den vergangenen sechs Monaten seien viele neue Leute bei Ubisoft Montpellier hinzugestoßen. „Wenn ihr daran interessiert seid, Teil des Teams zu werden, besucht unsere Karriereseite und sucht nach dem Stichwort Beyond Good & Evil 2“, so Brunier abschließend.

