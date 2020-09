NHL 21: Gameplay-Trailer stellt neue Tricks, verbesserte KI und mehr vor

Electronic Arts und EA Vancouver präsentieren uns einen neuen Gameplay-Trailer zu der im kommenden Monat erscheinenden Eishockeysimulation „NHL 21“. Dabei hat man in allen Bereichen des Spielfelds Überarbeitungen am Gameplay vorgenommen, um in der Offensive mehr kreative Möglichkeiten zu bieten, in der neutralen Zone den Spielaufbau zu verbessern und im eigenen Drittel die Verteidigung aktiver zu gestalten.

Neue Funktionen in allen Zonen

In der Offensive haben die Entwickler einige neue Moves hinzugefügt, sodass man in Zukunft auch den „No Move“ Deke, „The Michigan“, das Bandenspiel hinter dem Tor und Direktschüsse durch die Beine des Gegenspielers verwenden kann. Damit man auch gefährliche Torchancen kreieren kann, wurde die KI verbessert. Dadurch sollen sich die Reihen in allen drei Zonen als Einheit bewegen, wodurch Breakouts, schnelle Konter und daraus bessere Torchancen ermöglicht werden sollen.

Mehr zum Thema: NHL 21 – Der erste Trailer veröffentlicht und Cover-Star vorgestellt

Die KI wird in der Defensive auch ein aggressives Forechecking spielen, weshalb man die Breakouts nicht leichtfertig vergeben sollte. Zudem werden die Abwehrspieler das Tempo aus dem Spiel nehmen sowie die gegnerischen Angreifer nach außen drängen. Selbstverständlich wurden auch die Reaktionen der Torhüter in allen Situationen verbessert, sodass auch vermeintlich unhaltbare Schüsse gelegentlich pariert werden.

„NHL 21“ erscheint am 16. Oktober 2020 für die PlayStation 4 und die Xbox One.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu NHL 21