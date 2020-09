Assassin’s Creed Valhalla: Auf der PS5 mit 4K und 60 FPS

"Assassin's Creed Valhalla" kommt im November auf den Markt.

Seit einigen Wochen ist bekannt, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ auf der Xbox Series X eine 4K-Auflösung mit 60 FPS bieten wird. Auch auf der Xbox Series S sollen 60 FPS unterstützt werden, allerdings mit einer geringeren Auflösung.

Doch welche Auflösung und Framerate erreicht „Assassin’s Creed Valhalla“ auf der PS5? Auch diese Frage wurde inzwischen beantwortet . Erwarten könnt ihr auf dieser Plattform wie auf der Xbox Series X eine 4K-Auflösung mit 60 FPS. Welche optischen Qualitäten dabei ermöglicht werden, erfahren wir spätestens nach dem Launch des Ubisoft-Titels.

„Assassin’s Creed Valhalla“ kommt Ende 2020 für PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia und PC (Epic Game Store und im Ubisoft Store) auf den Markt. Der präzise Release-Termin wurde kürzlich nach vorne gezogen, sodass der Titel pünktlich zum Launch der Xbox Series X/S – also am 10. November 2020 – zur Verfügung steht. PS5-Spieler sind erst am 19. November 2020 an der Reihe.

In „Assassin’s Creed Valhalla“ steht ihr vor der Aufgabe, Eivors Gruppe von Nordmännern, die durch Kriege und schwindende Ressourcen im neunten Jahrhundert A. D. aus Norwegen vertrieben wurde, über das Meer zu den wohlhabenden Ländereien von Englands zerbrochenen Königreichen zu führen.

Dabei profitiert ihr laut Hersteller von einem überarbeiteten Kampfsystem, das unter anderem die Verwendung von zwei Waffen gleichzeitig zulässt. Von eurem Langschiff aus dürft ihr gezielt Ortschaften brandschatzen, um Reichtümer und wichtige Ressourcen zu erlangen. Mehr zum kommenden Ubisoft-Spiel erfahrt ihr in unserer „Assassin’s Creed Valhalla“-Übersicht.

