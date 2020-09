Mafia Definitive Edition: Alkohol-Schmuggel und Bankraub im neuen Trailer

Die "Mafia Definitive Edition" kommt am Freitag auf den Markt.

Die „Mafia Definitive Edition“ nähert sich der Veröffentlichung. Erscheinen wird das Remake des Klassikers aus dem Jahre 2002 in zwei Tagen für Konsolen und PC. Im Vorfeld macht der Publisher 2K nochmals mit einem Trailer auf die Neuveröffentlichung aufmerksam. Der Clip steht unter dem Motto „In den Rängen aufsteigen: Vom Alkoholschmuggel bis zum Bankraub“.

Alkohol-Schmuggel und Bankraub

Aussagekräftige Gameplay-Szenen umfasst das neue Video zur „Mafia Definitive Edition“ nicht. Stattdessen bekommt ihr einige Cutscenes aus dem Spiel zu Gesicht. In den Fokus gestellt werden unter anderem Vergehen und Verbrechen wie Alkohol-Schmuggel und Bankraub. Außerdem machen die Produzenten im Trailer noch einmal darauf aufmerksam, dass bekannte Missionen zurückkehren werden – zum Teil mit erweiterten Szenen.

Zudem könnt ihr in der Definitive Edition von „Mafia“ laut Hersteller ein verbessertes Gameplay erwarten. In einer vorangegangenen Meldung berichteten wir bereits, dass einige Szenen etwas einfacher in Erscheinung treten werden, da sie als zu schwer angesehen wurden.

In der Videobeschreibung betont 2K Games: „Wer in dieser Stadt erfolgreich sein will, muss sich die Hände schmutzig machen. Vom Alkoholschmuggel bis zum Bankraub – in klassischen Mafia-Missionen mit erweiterten Szenen und verbessertem Gameplay musst du fürs Familiengeschäft in die Hände spucken.“

Die „Mafia: Definitive Edition“ erscheint am 25. September 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Ob auch Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 geplant sind, ließen Hangar 13 und 2K Games zunächst offen. Eine Abwärtskompatibilität bieten die Systeme ohnehin.

Mehr zum Remake erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Vorbestellungen werden unter anderem bei Amazon entgegengenommen.

