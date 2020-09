Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Preload für großen Season 6-Patch steht bereit

Pünktlich zum morgigen Start der sechsten Season in "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" haben PS4-Nutzer bereits die Möglichkeit den großen Patch vorab herunterzuladen. Somit kann man pünktlich mit den neuen Inhalten loslegen.

Am heutigen Abend endet die fünfte Season in „Call of Duty: Modern Warfare“ sowie „Call of Duty: Warzone“, weshalb neue Inhalte wieder direkt vor der Tür stehen. Mit der sechsten Season, die am morgigen Dienstag, den 29. September 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC beginnen soll, bringen Activision und Infinity Ward auch wieder einige weitere Inhalte ins Spiel.

Ladet den Patch bereits heute herunter!

Unter anderem wird in der Warzone ein neues U-Bahn-System eingeführt, das einen in Windeseile quer durch Verdansk transportieren soll. Des Weiteren werden Farah Karim und Nikolai als neue Operatoren hinzugefügt. Weitere Details haben die Verantwortlichen bisher nicht verraten.

Jedoch gibt man PlayStation 4-Spielern bereits die Möglichkeit den neuen umfangreichen Patch herunterzuladen, um direkt zum Start der neuen Season bereit zu sein. Das Update 1.27 bringt es auf eine Größe von rund 20 Gigabyte, weswegen Spieler mit einer schwächeren Leitung die zusätzliche Zeit sicherlich wertschätzen werden.

Mit der neuen Season kann man ein weiteres Mal einen Battle Pass voller Outfits, Waffen, Waffenbauplänen, Emblemen, Visitenkarten, Gesten, Sprays, Talismane und mehr erwarten. Des Weiteren könnten auch neue Karten und Spielmodi für den klassischen Multiplayer enthalten sein, auch wenn diesbezüglich noch nichts verraten wurde.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist bereits seit November 2019 für die Konsolen und den PC erhältlich. In diesem November wird mit „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ein weiterer Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe erscheinen, der jedoch ebenfalls neue Inhalte in die Warzone bringen wird. In Kürze wird auch eine Beta stattfinden, die einem einen konkreteren Einblick in den Multiplayer gewähren sollte.

