Prince of Persia: Director widmet sich den Verbesserungen

Während "Prince of Persia: The Sands of Time" mit großen Schritten der Veröffentlichung entgegenstrebt, widmete sich der Serienproduzent den Änderungen, die in die neue Version einflossen. Gleichzeitig wollten die Macher dem Original treu bleiben.

Auf das Remake müsst ihr bis Januar warten.

Der Klassiker „Prince of Persia: The Sands of Time“ erhält ein Remake, das dem Original einerseits treu bleiben soll, aber auf der anderen Seite auch Neuerungen mit sich bringen wird. Diese sollen dem modernen Gameplay gerecht werden, wie der Director Pierre-Sylvain Gires in einem aktuellen Interview zu Protokoll gab.

Änderungen an Kamera, Steuerung und Kampf

Die Änderungen betreffen die Steuerung, die Kamera und andere Aspekte des Spiels. „Wir haben uns an die Handlung und den Handlungsstrang des Originalspiels gehalten“, so Gires in einem Interview mit GamingBolt . „Wir haben jedoch Änderungen am Gameplay vorgenommen und alle Filmsequenzen überarbeitet. Was das Gameplay betrifft, haben wir uns auf die Kamera, die Steuerung und den Kampf konzentriert.“

Im Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ tritt der Protagonist zudem mit einigen neuen Animationen in Erscheinung. Doch am Ende sei man der ursprünglichen Version treu geblieben.

„Wir haben das Kamerasystem überarbeitet und verbessert. Wir haben den Kampf durch die Einführung des Multi-Targeting-Systems verbessert. Außerdem haben wir dem Prinzen mehr akrobatische Züge hinzugefügt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir der ursprünglichen Version treu geblieben sind, aber Verbesserungen vorgenommen haben, um das Spiel zu modernisieren“, so das abschließende Statement.

Als Spieler erlebt ihr im Remake von „Prince of Persia“ den Wunsch des Prinzen nach Erlösung, nachdem er unwissentlich den Sand der Zeit auf das Königreich des Sultans losgelassen hat. Erneut navigiert ihr euch gemeinsam mit der Tochter des Maharajas, Prinzessin Farah, durch den Palast, bekämpft allerlei Feinde, manövriert euch durch mit Fallen bestückte Räume und stellt euch dem bösen Vizier, der den Sand der Zeit kontrolliert.

Das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ wird am 21. Januar 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

