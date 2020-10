Maneater: Haifisch-Abenteuer erscheint für PS5 mit Gratis-Upgrade – Kein Savegame-Transfer

Werdet in "Maneater" zum Menschenfresser.

Update: Die Entwickler gaben ergänzend bekannt, dass bei einem Upgrade keine Speicherdaten übertragen werden: „Hierbei handelt es sich um eine separate Anwendung/ein separates Spiel auf der PlayStation 5 und Trophäen, Statistiken und Spielstände werden nicht übertragen.“ Auf der Xbox Series X/S ist das kein Problem.

Meldung vom 23. September: Tripwire Interactive kündigte heute an, dass das Hai-Rollenspiel „Maneater“ auch für die PS5 veröffentlicht wird. Dies wird bereits zum Launch der Next-Gen Konsole der Fall sein. In Deutschland erscheint die Konsole am 19. November.

Außerdem werden Besitzer der PS4-Version ein kostenfreies Upgrade erhalten, um den Titel in verbesserter Fassung nochmal erleben zu können. Dazu zählen eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde, Raytracing-Unterstützung, die Funktionen des DualSense-Controllers und noch mehr. Dieses Upgrade steht euch ebenfalls am Veröffentlichungstermin der PS5 zur Verfügung.

Auch auf den Xbox Series-Konsolen wird das Spiel zum Launch angeboten. Auf der leistungsschwächeren Xbox Series S wird das Spiel mit einer Auflösung von 1440p anstatt 4K laufen. PC-Spieler werden zwar auch von den technischen Upgrades profitieren, jedoch werden diese erst mit einem Update im kommenden Jahr nachgereicht.

We’re incredibly pleased to announce that Maneater will swim onto next-gen systems at launch! Fully evolved for the new hardware with a free upgrade for all current-gen owners!

🦈❤️🕹️ pic.twitter.com/XMGI4PyJzR

— Maneater (@maneatergame) September 23, 2020