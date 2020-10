Need for Speed Hot Pursuit Remastered: Mit einem Trailer und ersten Details angekündigt

Wie vor wenigen Tagen angedeutet, wurde die Remastered-Fassung zu "Need for Speed: Hot Pursuit" am heutigen Montag auch offiziell angekündigt. Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst.

"Need for Speed: Hot Pursuit Remastered".

Wie bereits vor wenigen Tagen angedeutet, machte Electronic Arts am heutigen Montag Nachmittag Nägel mit Köpfen und kündigte „Need for Speed: Hot Pursuit Remastered“ für die Konsolen und den PC an.

Die Neuauflage zum 2010 veröffentlichten Rennspiel soll die spielerischen Stärken des Originals auf die aktuellen Systeme verfrachten und umfasst neben dem Hauptspiel die seinerzeit veröffentlichten DLCs, die 30 neue Herausforderungen und mehrere Stunden zusätzlicher Spielzeit mit sich bringen. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist das aus diversen „Need for Speed“-Titeln bekannte Autolog-Feature.

Rennspiel mit Crossplay-Unterstützung

Während ihr euch in der Welt von „Need for Speed: Hot Pursuit“ einen Namen macht, wird es euch dank des Autolog-Features ermöglicht, in den direkten Wettbewerb mit euren Freunden und anderen Spielern zu treten. Neu ist die Unterstützung des Crossplay-Features, mit dem gewährleistet werden soll, dass ihr unabhängig von eurer präferierten Plattform stets ausreichend Mitspieler findet.

Zum Thema: Need for Speed: Criterion Games übernimmt das Ruder – Ghost Games wird umstrukturiert

„Genieße die ungebändigte Geschwindigkeit, die du als Outlaw oder Cop am Steuer der heißesten Sportwagen der Welt entfesselst. Es wird Zeit, die Verfolgung wieder aufzunehmen“, heißt es weiter. Seinerzeit punktete „Need for Speed: Hot Pursuit“ vor allem mit seinen rasanten Verfolgungsjagden und den diversen Waffensystemen, mit denen sich die Raser und die Polizisten behakten.

„Need for Speed: Hot Pursuit Remastered“ wird am 6. November 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

