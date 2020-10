PS5 Stornierungen: Sony verhindert Mehrfachbestellungen

Die Vorbestellung einer PS5 wurde in den vergangenen Wochen zu einer Herausforderung. Gleichzeitig war Sony bemüht, Mehrfachbestellungen zu verhindern. Es kam zu zahlreichen Stornierungen.

Die Nachfrage übersteigt nach wie vor das Angebot.

In den vergangenen Wochen konnte die PS5 in zwei Wellen vorbestellt werden. Während viele Interessenten weiterhin auf eine dritte Welle hoffen, die Gerüchten zufolge im Oktober starten wird, mussten sich andere Spieler zuletzt mit Stornierungen herumplagen. Und es scheint, dass auch in den vergangenen Tagen Bestellungen der Konsole verworfen wurden. Das gilt nicht zuletzt für Bestellungen, die bei Media Markt und Saturn eingingen.

Mehrfach-Vorbestellungen werden storniert

Gameswirtschaft konnte eine Sprecherin von MediaMarktSaturn Deutschland kontaktieren. Demnach hatte die jüngste Stornierungswelle einen bestimmten Grund: Offenbar kam es aufgrund der „sehr hohen Nachfrage sowie einer technischen Störung“ zu Mehrfach-Vorbestellungen, die laut der Vorgabe des Herstellers nicht erlaubt sind. Die betroffenen Kunden bekommen etwaige Vorauszahlungen zurückerstattet.

Sonys Vorgabe macht durchaus Sinn: In den vergangenen Wochen betonten etliche Spieler, dass sie ihre Konsole finanzieren, indem sie mehrere Konsolen vorbestellen und die zusätzlichen Exemplare zu überhöhten Preisen auf Ebay und Co anbieten. Tatsächlich schossen die Preise auf der Plattform schon vor der Veröffentlichung der PS5 in die Höhe.

Die Beschränkungen haben aber auch einen Nachteil: Kunden, die zusätzliche Exemplare für Kollegen, Freunde oder Familienmitglieder bestellen wollten, scheinen ebenso von den Stornierungen betroffen zu sein. Im günstigsten Fall wird die Vorbestellung auf ein Exemplar reduziert. Die Publikation verweist aber auch darauf, dass viele Mehrfachbestellungen komplett storniert wurden.

Laut Gameswirtschaft wurden die jüngsten Stornierungen „ausschließlich am gestrigen Nachmittag versandt“. Solltet ihr bisher keine entsprechende Mail erhalten haben, stehen die Chancen gut, dass eure Vorbestellung ordnungsgemäß abgewickelt wird.

Pünktliche Lieferung nicht garantiert

Auch die pünktliche Auslieferung scheint noch nicht in trockenen Tüchern zu sein. So betonte die Sprecherin von MediaMarktSaturn Deutschland. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider noch nicht garantieren, dass wir alle Kunden – darunter auch Vorbesteller – bereits zum Verkaufsstart bedienen können. Wir stehen mit Sony zu weiteren Nachlieferungen in einem engen Austausch.“

Auf den Markt kommen wird die PS5 am 19. November 2020. Zumindest Amazon scheint sich sicher zu sein, dass frühe Vorbesteller rechtzeitig beliefert werden können. Dort steht in vielen Fällen weiterhin: „Zustellung Do., 19. Nov.“

