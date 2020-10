PS5: User Interface mit 4K-Support – Xbox Series X hat 1080p

Die Benutzeroberfläche der PS5 wird mit einer 4K-Auflösung dargestellt.

Sony Interactive Entertainment hat am gestrigen Nachmittag die Benutzeroberfläche der PS5 vorgestellt, die einige neue Features bietet und eine hochauflösende Gesamterfahrung ermöglicht.

So werden nicht nur viele Gameplay-Szenen in einer nativen 4K-Auflösung gerendert, sondern auch das Interface ansich, was für besonders knackige Schriften und UI-Elemente sorgen dürfte. Zudem wurde der HDR-Support bestätigt.

So schreibt Digital Foundry in einem Bericht: „Wir haben bei früheren Online-Veranstaltungen von Sony einen Hauch vom Look and Feel der System-Oberfläche mit einem smarten Menüsystem in glitzernder Bronze-Optik erhalten – und wir können nun bestätigen, dass die gesamte Präsentation mit nativen 4K rendert und sogar natives HDR out of the box unterstützt.“

Die Xbox Series X kann es (noch) nicht

Eine tiefgreifende 4K-Unterstützung sollte bei den Konsolen der neuen Generation zur Standardausstattung zählen. Doch steht hinter dem 4K-Support der Xbox Series X noch ein großes Fragezeichen. Zumindest die Konsolen, die an die Presse und Youtuber verschickt wurden, sind mit einem 1080p-UI bestückt.

So betont Digital Foundrys John Linneman auf Twitter: „Nun, das große Problem beim Xbox-Dashboard ist für mich vor allem die geringe Auflösung. Ich war enttäuscht darüber, dass die Xbox One X nur 1080p UI-Rendering bot, während die PS4 Pro nativ mit 4K arbeitete. Aber dass das 1080p-UI bei der Series X weitergeht… das ist für mich wirklich nicht akzeptabel.“

Das letzte Wort ist natürlich noch nicht gesprochen. Microsoft könnte den 4K-Support mit einem System-Update nachreichen. Und auch Jeff Grubb hofft darauf: „Die XSX-Benutzeroberfläche läuft im Moment mit 1080p. Aber das Embargo besagt ausdrücklich, dass man sich nicht auf die Oberflächenelemente konzentrieren soll, da sie noch nicht endgültig sind und vor dem Launch aktualisiert werden.“

Ganz sicher, dass der 4K-Support damit Einzug hält, ist sich aber auch Grubb nicht. „Wenn es immer noch 1080p sind, dann wäre das frustrierend“, so seine abschließenden Worte.

Es gibt auch Vorteile

Ein User Interface mit 1080p sieht auf 4K-TVs zwar nicht besonders hübsch aus, aber es hat auch Vorteile: Durch die Begrenzung der Auflösung der Benutzeroberfläche können theoretisch etwas mehr RAM und Rechenleistung für Spiele reserviert werden.

Die mögliche Entscheidung zugunsten von 1080p bedeutet auch, dass Microsoft auf allen Konsolen – einschließlich der Xbox Series X, der Xbox Series S und der Geräte der aktuellen Generation – ein einheitliches Erlebnis bieten kann.

Erscheinen werden sämtliche Konsolen im November dieses Jahres. Zunächst startet am 10. November 2020 die Xbox Series X/S. Die PS5 folgt hierzulande am 19. November 2020.

