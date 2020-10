Devil May Cry 5 Special Edition: Vorbestellerbonus enthüllt und Vergil-DLC-Termin für DMC5

"Devil May Cry 5" erobert die Next-Gen-Konsolen.

Zu den Launch-Titeln der PS5 und Xbox Series X zählt unter anderem die „Devil May Cry 5: Special Edition“, die auf dem Anfang 2019 veröffentlichten Current-Gen-Spiel basiert, aber die Vorzüge der neuen Konsolen ausnutzt.

Wie Capcom auf dem offiziellen Blog des Unternehmens zu verstehen gab, werden Vorbesteller besonders belohnt. Jeder, der das Spiel bis zum 18. November 2020 kauft, erhält eine Gratispackung mit 100.000 Red Orbs. Gerade in der Anfangsphase des Spiels bringen sie euch enorm voran, da ihr verschiedene Moves freischalten oder Ausrüstung kaufen könnt.

Vergil-DLC für Devil May Cry 5

Zur Ausstattung der „Devil May Cry 5: Special Edition“ zählt Vergil als spielbarer Charakter. Doch auch Besitzer von „Devil May Cry 5“ auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC sollen davon profitieren. Für sie wird Vergil über einen kostenpflichtigen DLC in das Spiel gebracht.

Wie Capcom auf dem hauseigenen Blog bekannt gibt, erscheint der Vergil-DLC für Current-Gen-Plattformen am 15. Dezember 2020 zum Preis von 4,99 Euro. „Um euch weiter zu motivieren, möchten wir euch kurz daran erinnern, dass Vergil in den Story-Missionen, in The Void und Bloody Palace voll spielbar sein wird.“

Im weiteren Verlauf des Blogeintrages widmet sich Capcom nochmals dem Raytracing-Support auf der Xbox Series X und Xbox Series S. Während das potentere X-Modell das Feature unterstützt, geht das S-Modell leer aus.

„Während das Raytracing als herunterladbares Titel-Update auf der Xbox Series X verfügbar sein wird, unterstützt die Devil May Cry 5 Special Edition das Raytracing auf Xbox Series S nicht“, so das Unternehmen. Keine Sorge: Auf der PS5 wird Raytracing natürlich geboten, wie sich schon im September einem Eintrag auf dem PlayStation Blog entnehmen ließ.

Letztendlich könnt ihr auf den neuen Konsolen Framerates von bis zu 120 FPS erwarten. Hinzu kommen eine 4K-Auflösung sowie ein laut Hersteller beeindruckender Realismus dank der „lebensechten Reflexionen, Schatten und Beleuchtungseffekte“. Mehr zur Special Edition erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

