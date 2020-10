Spirit of the North: Mit Trailer für PS5 angekündigt – Termin und Details

"Spirit of the North" wird in diesem Jahr für die PS5 veröffentlicht. Die Ankündigung erfolgte mit einem Trailer und ersten technischen Details.

Der Fuchs ist bald auf der PS5 aktiv.

Der Entwickler Infuse Studio und der Publisher Merge Games werden das Third-Person-Adventure „Spirit of the North“ auf die PlayStation 5 bringen. Der Launch erfolgt am 26. November 2020 als „Enhanced Edition“, die sowohl im Handel als auch als Download verkauft werden soll. Die Disk-Fassung folgt hierzulande jedoch erst am 4. Dezember 2020.

Auch die ersten technischen Details liegen vor. So werden auf der PlayStation 5 eine Auflösung von 4K, 60 FPS sowie eine allgemein verbesserte Grafik geboten. Zwei exklusive Skins gibt es obendrauf. Der Preis der „Spirit of the North: Enhanced Edition“ wird mit 34,99 Dollar angegeben.

Signature Edition mit mehr Inhalten

Parallel zur Standardversion wird eine Signature Edition verkauft , die neben dem Spiel eine Original-Soundtrack-CD mit 14 Titeln, zwei exklusive Design-Pins, ein nummeriertes Collector’s-Zertifikat sowie eine 36-seitige Kunst- und Wissensbroschüre umfasst.

„Spirit of the North“ ist ein Third-Person-Adventure, das von den Landschaften Islands inspiriert wurde. Die Geschichte basiert wiederum auf verschiedenen Teilen der nordischen Folklore. Dialoge oder Erzählungen bietet der Titel nicht. Stattdessen sollt ihr die Umgebung beobachten, um verschiedene Rätsel zu lösen.

Dabei spielt ihr einen gewöhnlichen Rotfuchs, dessen Geschichte sich mit dem Wächter der Nordlichter, einem weiblichen Geister-Fuchs, verbindet. Und während eurer Reise werdet ihr mehr über euren Begleiter und ein zerfallenes Land erfahren.

Zum Thema

Überragende Wertungen bekam die Current-Gen-Fassung von „Spirit of the North“ vor einem Jahr nicht. Auf Metacritic liegt der Metascore bei überschaubaren 67 Punkten – allerdings basierend auf nur fünf Reviews. Der User-Score pendelte sich bei einer deutlich besseren 7.8 ein.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Spirit of the North