Xuan-Yuan Sword VII: Der stimmige Launch-Trailer zum chinesischen Rollenspiel

"Xuan-Yuan Sword VII" erscheint auch für die PS4.

Mit „Xuan-Yuan Sword VII“ geht die Action-Rollenspiel-Serie aus dem Hause Softstar Entertainment in Kürze in ihre nächste Runde.

So erscheint die westliche Version bereits am morgigen Donnerstag, den 29. Oktober 2020 für den PC und wird über Steam erhältlich sein. Parallel dazu veröffentlicht das chinesische Studio „Xuan-Yuan Sword VII“ in Asien für die PlayStation 4. Die westlichen Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One werden laut offiziellen Angaben zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Frische Eindrücke im neuen Trailer

Dies soll uns allerdings nicht davon abhalten, euch den neuesten Trailer zu „Xuan-Yuan Sword VII“ zu präsentieren, der anlässlich der Veröffentlichung für den PC beziehungsweise der PS4 in Asien ins Rennen geschickt wurde. Im Launch-Trailer warten sowohl Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen als auch Details zur Handlung des Action-Rollenspiels.

„Xuan-Yuan Sword VII“ verfrachtet euch in eine Welt, die von der chinesischen Mythologie inspiriert wurde. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Protagonisten Taishi Zhao, der als ruhiger und zuverlässiger Schwertkämpfer beschrieben wird, der versehentlich in ein tragisches Schicksal verwickelt wurde.

Um seine geliebte Familie zu beschützen, begibt er sich auf eine Reise in dieses chaotische Reich, um die Wahrheit zu finden.

