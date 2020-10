Demon’s Souls: PS5-Remake und PS3-Original im direkten Grafikvergleich

"Demon's Souls" erscheint am 19. November 2020.

Zu den potenziellen Highlights des hiesigen PlayStation 5-Verkaufsstarts gehört unter anderem das Remake zum Action-Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“, das bei den Entwicklern von Bluepoint Games entstand.

Kurz vor dem offiziellen Release des Remakes wurde in dieser Woche ein neuer ausführlicher Gameplay-Trailer zu „Demon’s Souls“ veröffentlicht. Der Youtube-Kanal „ElAnalistaDeBits“ nahm sich des neuesten Trailers und nutzte diesen, um das PlayStation 5-Remake einem grafischen Direktvergleich mit dem PlayStation 3-Original zu unterziehen. Das entsprechende Video haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden.

Eine Rückkehr in das Königreich Boletaria

Inhaltlich entspricht das „Demon’s Souls“-Remake weitestgehend dem, was bereits im PS3-Original aus dem Jahr 2009 geboten wurde. Euch verschlägt es einmal mehr in das düstere Königreich Boletaria. Hier bedeutet der Tod nicht das Ende und erneut erscheinen die Herausforderungen unüberwindbar. „Diese dunkle Welt saugt euch mit ihren prächtigen Schauplätzen und schaurigen Klängen in sich auf“, so die Entwickler weiter.

Zum Thema: Demon’s Souls: Fotomodus und weitere Neuerungen bestätigt – Frische Screenshots

Zu den spielerischen Neuerungen, die „Demon’s Souls“ im Rahmen des Remakes spendiert bekommt, gehören eine optimierte Kameraperspektive oder eine Überarbeitung des Heilkräuter-Systems. Zudem dürft ihr euch über einen Fotomodus freuen, der es euch ermöglicht, Screenshots aus dem Spielgeschehen heraus anzufertigen und diese mit verschiedenen Filtern zu überarbeiten.

„Demon’s Souls“ erscheint am 19. November 2020 und somit pünktlich zum Launch der PS5 in Europa.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Demon's Souls