Demon’s Souls: Fotomodus und weitere Neuerungen bestätigt – Frische Screenshots

Das Remake zu "Demon's Souls" erscheint am 19. November 2020.

Im Laufe des heutigen Tages erreichte uns nicht nur ein frischer Gameplay-Trailer zum Remake von „Demon’s Souls“. Darüber hinaus wurden weitere Details zum Remake genannt.

Wie Gavin Moore, Creative-Director bei Sony Interactive Entertainment, im Interview mit Polygon enthüllte, dürfen sich die Spieler von „Demon’s Souls“ unter anderem über einen umfangreichen Fotomodus freuen. Mit diesem wird es euch ermöglicht, Schnappschüsse aus dem laufenden Spielgeschehen heraus aufzunehmen. Eure Bilder könnt ihr anschließend mit diversen Filtern bearbeiten und anschließend mit der „Demon’s Souls“-Community teilen.

Die Heilkräuter werden überarbeitet

Weiter heißt es, dass das System der Heilkräuter im Remake überarbeitet wird, um zu verhindern, dass sich die Spieler einen schier unerschöpflichen Vorrat an Heilkräutern anlegen und damit vor allem das Balancing des PvP-Modus empfindlich stören. In der Neuauflage von „Demon’s Souls“ wird nicht nur die Menge an Heilkräutern, die ihr mit euch führen dürft, reduziert. Darüber hinaus wiegen mächtigere Pflanzen wie das Vollmondgras mehr als ihre weniger wirksamen Pendants und können dadurch eure Agilität beeinflussen.

Mit der Überarbeitung der Heilkräuter möchten die Entwickler vor allem verhindern, dass sich Kämpfe im PvP unnötig in die Länge ziehen, da ein Spieler eine riesige Menge an Heilgegenständen mit sich führt. Auch der allgemeine Schwierigkeitsgrad von „Demon’s Souls“ wird durch diese Neuerungen besser ausbalanciert, wie Moore meint.

Mit einem Blick auf die digitale Deluxe-Edition des Spiels wird ausgeführt, dass alle Inhalte des originalen „Demon’s Souls“ in der Standard-Ausgabe des Remakes vorhanden sind. Somit werden laut Moore auch Spieler, die „nur“ die Standard-Fassung erwerben, nichts vom Hauptspiel verpassen. Selbiges gilt für die neuen Inhalte des Remakes, auf die Moore aus Spannungsgründen aber nicht näher eingehen wollte.

Remake profitiert von der PS5 und dem DualSense

Ein weiteres Thema, das im Zuge des Interviews besprochen wurde, ist die Hardware der PlayStation 5. Die wichtigste Information vorweg: Dank der SSD dürft ihr euch auf massiv reduzierte Ladezeiten freuen. Die Zeiten, in denen ihr nach einem Bildschirmtod eures Helden gefühlt ewig lang warten musstet, bis ihr euch wieder in das Gefecht stürzen konntet, gehören im Remake erfreulicherweise der Vergangenheit an. Ein weiterer Aspekt, auf den die Entwickler großen Wert legten, sind die exklusiven Features des DualSense-Controllers.

„Meiner Meinung nach sollte das Remake mit aktivierter Haptik gespielt werden, da es wirklich einen Unterschied machen kann. Die Kämpfe wurden dadurch düsterer und dunkler“, so Moore. „Man fühlt richtig, wie Metall durch den eigenen Controller auf Metall trifft. Es ist ein Triumvirat: Akustisch, visuell und haptisch arbeiten alle parallel zusammen. Hinsichtlich des Gameplays macht das einen großen Unterschied.“

Und weiter: „Führt man eine Parade aus, fühlt man sie in den Händen, noch ehe man sie visuell sieht. Hinsichtlich der Reaktionszeit räumt einem dieser Bruchteil einer Sekunde den kleinen Vorteil ein, den man benötigt, um das Spiel tatsächlich etwas einfacher zu machen, als die Leute denken. Sie spüren dadurch die Welt des Spiels.“

Anbei frische Screenshots zum düsteren Fantasy-Abenteuer. „Demon’s Souls“ erscheint pünktlich zum hiesigen Launch der PlayStation 5 am 19. November 2020.

