Demon’s Souls: Umfangreiche Gameplay-Präsentation steht bereit

"Demon's Souls" erscheint im November.

Update: Das ging schnell. Ab sofort steht das neueste Gameplay-Video zu „Demon’s Souls“ bereit und ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf das Remake.

Ursprüngliche Meldung: Zu den interessantesten Launch-Titeln der PlayStation 5 dürfte zweifelsohne das Remake zum ursprünglich im Jahr 2009 veröffentlichten Action-Rollenspiel „Demon’s Souls“ gehören.

Schenken wir aktuellen Berichten Glauben, dann dürfen wir uns im Laufe des heutigen Tages über umfangreiche neue Gameplay-Videos zum Remake von „Demon’s Souls“ freuen. Darauf weist zumindest der als verlässliche Quelle geltende Analyst und Industrie-Insider Daniel Ahmad alias ZhugeEx hin. Von offizieller Seite wurden seine Angaben bisher allerdings nicht bestätigt.

Das Remake von „Demon’s Souls“ entstand bei den Entwicklern von Bluepoint Games, die in den vergangenen Jahren bereits mit diversen hochwertigen Remakes und Remastered-Produktionen auf sich aufmerksam machten. Eigenen Angaben zufolge möchten die Macher den spielerischen Wurzeln des originalen „Demon’s Souls“ treu bleiben und lediglich im Detail nachbessern.

Zu den spielerischen Verbesserungen gehört unter anderem eine dezent angepasste Kamera-Perspektive, mit der dafür gesorgt werden soll, dass ihr selbst im hektischen Kampfgeschehen die volle Übersicht genießt. Darüber hinaus wurde die Grafik des Rollenspiel-Klassikers komplett überarbeitet und auf ein neues Level gehoben.

„Demon’s Souls“ erscheint pünktlich zur hiesigen Markteinführung der PlayStation 5 am 19. November 2020.

Should be a good amount of gameplay shown later today. https://t.co/nuiFyhTB5d

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 29, 2020