Twin Mirror: Der offizielle Pre-Order-Trailer zum nahenden Release des Thrillers

Heute bedachten uns die Entwickler von Dontnod Entertainment mit einem frischen Trailer zum in Kürze erscheinenden Thriller "Twin Mirror". Mit diesem wird auf die Möglichkeit, das neue Werk der "Life is Strange"-Macher vorzubestellen, hingewiesen.

"Twin Mirror" erscheint Anfang Dezember.

Im September wiesen die französischen Entwickler von Dontnod Entertainment darauf hin, dass sich der Release des Thrillers „Twin Mirror“ auf den Dezember dieses Jahres verschieben wird.

Im Zuge der Verschiebung nahm Dontnod zudem Abstand vom ursprünglich geplanten Episoden-Format und entschloss sich dazu, „Twin Mirror“ in Form eines klassischen Vollpreis-Titels zu veröffentlichen. Heute stellten Dontnod und Bandai Namco Entertainment einen frischen Trailer bereit, mit dem auf die Möglichkeit, den Thriller vorzubestellen, hingewiesen wird.

PS4-Vorbesteller erhalten ein dynamisches Theme

Alle Vorbesteller auf der PlayStation 4 erhalten ein dynamisches Theme, das dem Gedankenpalast des Protagonisten Sam Higgs nachempfunden ist. „Twin Mirror“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und wird hierzulande ab dem 1. Dezember 2020 erhältlich sein. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann der Thriller auch auf der PS5 und der Xbox Series X/S gespielt werden.

In den Mittelpunkt des Geschehens rückt der angesprochene Charakter Sam Higgs, der in seine Heimat zurückkehrt, um einen Freund zu Grabe zu tragen. Allerdings wacht er morgens mit einem blutigen Shirt auf und kann sich weder daran erinnern, woher das Blut stammt, noch weiß er, was sich in der letzen Nacht zugetragen hat. Nun liegt es an euch, euch auf eine Ermittlung zu begeben und die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Um das Rätsel um die geheimnisvolle Nacht zu lüften, sammelt ihr in der Welt von „Twin Mirror“ Hinweise und setzt diese korrekt zusammen.

