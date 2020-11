Monster Hunter World: So geht es in Zukunft mit dem Rollenspiel weiter

Im vergangenen Monat veröffentlichte Capcom das finale Inhaltsupdate für das Action-Rollenspiel „Monster Hunter World“ und beendete damit den Support, der über zweieinhalb Jahre für das Hauptspiel sowie die „Iceborne“-Erweiterung geboten wurde. Nun hat Capcom auch verraten, wie es in Zukunft in Astera und Seliana weitergehen wird.

Demnach wird man im Dezember das Update 15.10 für „Monster Hunter World: Iceborne“ veröffentlichen, um einige weitere Anpassungen zu bieten. Damit wird man die Safi’jiiva-Belagerung für einen oder zwei Jäger skalieren, sodass man nicht mehr die Massen an Mitspielern benötigt, um den Drachenältesten zu bekämpfen. Des Weiteren werden die einst zeitlich limitierten Festivals im zweiwöchigen Rhythmus stattfinden, wobei auch so ziemlich alle Event Quests zur Verfügung stehen werden.

Fünf verschiedene Festivalpaare werden bereitstehen. Neben den Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterfesten werden auch die Jubiläumsfeste stattfinden. Somit kann man innerhalb von zehn Wochen alle Events erleben und sich noch die verschiedenen Boni verdienen, die Capcom mit diesen geboten hatte. Zudem kann man Festivaltickets und VIP Tickets im Schmelzofen einschmelzen.

Einen konkreten Termin hat das geplante Update noch nicht erhalten. Zudem sollten sich die Server bald wieder füllen, da alle PlayStation 5-Spieler mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft auch Zugriff auf „Monster Hunter World“ erhalten werden.

Heads up, Hunters. #Iceborne Version 15.10 is arriving early December. Updates include:

🐉 Safi’jiiva Siege can now scale for one or two Hunters.

🎊 Astera/Seliana Fests will rotate every 2 weeks.

📜 Virtually all Event Quests will be live. pic.twitter.com/J8Kwr9XBOM

— Monster Hunter (@monsterhunter) November 5, 2020