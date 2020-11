PS Store Deals: Sale mit Exklusivspielen, VR-Games und mehr

In dieser Woche sind mehrere VR-Spiele dabei.

Im PlayStation Store ging der nächste Sale an den Start. Im Preis gesenkt wurden rund 200 Spiele, darunter viele Exlusivgames und VR-Projekte.

Zu den neuen Angeboten zählt unter anderem „Batman: Arkham Collection“, das ihr im Rahmen des Sales für 19,99 statt 59,99 Euro bekommt. Gültig ist der neue Preis bis zum 1. Dezember 2020, was auch für die meisten der anderen Angebote gilt. „Far Cry New Dawn“ wird 67 Prozent günstiger für 14,99 Euro verkauft.

Im Fall von „Assassin’s Creed 3 Remastered“ sind es 19,99 statt 39,99 Euro. Die „Assassin’s Creed The Ezio Collection“ bekommt ihr für 19,99 Euro. Eine Reduzierung des Preises fand auch bei „Gran Turismo Sport“ statt. Für 9,99 Euro könnt ihr zuschlagen.

Ebenfalls im Angebot ist das vor zwei Jahren veröffentlichte „Vampyr“. Für 9,99 Euro ist der Titel zu haben. In den meisten Bibliotheken dürfte „Vampyr“ bereits verweilen, denn es war in diesem Jahr ein Bestandteil des PlayStation Plus-Angebotes. „Lords of the Fallen“ bekommt ihr für nur 3,19 Euro.

Mehrere Uncharted-Spiele

Ein neues „Uncharted“ wurde bislang nicht angekündigt. Allerdings sind mehrere Teile der Reihe im Angebot. Dabei handelt es sich um „Uncharted: Drakes Schicksal Remastered“ „Uncharted 2: Among Thieves Remastered“ und „Uncharted 3: Drake’s Deception Remastered“ für jeweils 10,04 Euro. Danach könnt ihr für 9,99 Euro in „LittleBigPlanet 3“ eintauchen.

Ebenfalls im Angebot sind Knack für 5,99 Euro, „Knack 2“ für 11,99 Euro, „The Last of Us: Left Behind“ für 4,99 Euro, „God of War 3 Remastered“ für 9,99 Euro, „Beyond: Two Souls“ für 9,89 Euro, „Heavy Rain“ für 9,89 Euro und die „Heavy Rain And Beyond: Two Souls -Collection“ für 12,79 Euro. Gleiches gilt für die „Infamous Second Son Legendary Edition“. 12,89 Euro ist im Moment euer Preis. Für „Infamous First Light“ werden 7,04 statt 14,99 Euro fällig.

Auch erwähnenswert: „Killzone Shadow Fall“ für 9,99 Euro, das „Killzone Shadow Fall Und Season Pass Bundle“ für 14,99 Euro, „Rayman Legends“ für 9,99 Euro und die „Bloodborne: Game Of The Year Edition“ für 15,04 Euro.

Wie wäre es mit der „Overcooked: Gourmet Edition“? Der Preis wurde von 19,99 auf 7,99 Euro gesenkt. „The Surge“ bekommt ihr für 4,99 oder 3,99 Euro. Der günstigere Betrag gilt für PS Plus-User. Die „Little Nightmares Complete Edition“ wechselt für 7,49 Euro den Besitzer. Es ist ein Rabatt in Höhe von 75 Prozent.

„Unravel“ bekommt ihr im Zuge des PSN-Sales für 3,99 statt 19,99 Euro. Die „Lords of The Fallen Complete Edition“ wird für 4,49 Euro verkauft. Im Fall von „Just Cause 3“ sind es 3,99 Euro. „Dark Souls 3“ wurde im Preis auf 12,49 Euro gesenkt. Und „Lego Star Wars: Das Erwachen Der Macht“ kann 75 Prozent günstiger für 14,99 Euro gekauft werden.

Sale mit VR-Spielen

Wie anfangs erwähnt sind in dieser Woche mehrere VR-Spiele im Angebot. Dazu zählen unter anderem:

Zum Thema

Eine vorläufige Übersicht über die neusten Angebote im PlayStation Store findet ihr wie gewohnt auf psprices.com. Außerdem wird im PlayStation Store eine neue Kategorie bereitgehalten, die sich den neusten Angeboten widmet. Dazu zählen unter anderem der „Planet der Rabatte“-Sale mit bis zu 60 Prozent Rabatt und die PlayStation Indies mit bis zu 75 Prozent Rabatt. Auch das Angebot der vergangenen Woche ist noch bis morgen gültig.

