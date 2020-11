PS Plus November 2020: Gratis-Games zum Download bereit

Die PS Plus-Spiele für November wurden (zum Teil) veröffentlicht.

Sony machte vor einer Woche die PS Plus-Spiele für November 2020 offiziell. Und seit heute können sie von Mitgliedern ohne Zusatzkosten geladen werden. Das gilt zumindest für den PS4-Teil des Angebotes. Denn der November 2020 ist zugleich der erste Monat, in dem die PS5 unterstützt wird. Erscheinen wird die neue Sony-Konsole hierzulande erst am 19. November 2020.

PlayStation Plus im November 2020

Die PS Plus-Games für November 2020 setzen sich aus „Hollow Knight: Voidheart Edition“ und „Mittelerde: Schatten des Krieges“ zusammen. Beim erwähnten PS5-Angebot handelt es sich um „Bugsnax“, das vom 12. November 2020 (US-Termin der PS5) bis zum 4. Januar 2021 für PlayStation Plus-Mitglieder zur Verfügung stehen wird. Nachfolgend seht ihr die obligatorische Übersicht:

Bugsnax (PS5)

Release am 19. November 2020

Genre: Adventure

Verfügbarkeit: 19. November 2020 bis 4. Januar 2021

Mittelerde: Schatten des Krieges

Veröffentlicht am 10. Oktober 2017

Genre: Action, Rollenspiel

Metascore: 80

User-Score: 4.4

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Verfügbarkeit: 3. November 2020 bis 30. November 2020

Hollow Knight: Voidheart Edition

Veröffentlicht am 25. September 2020

Genre: Action

Metascore: 85

User-Score: 8.9

Regulärer Preis: 14,49 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Verfügbarkeit: 3. November 2020 bis 30. November 2020

Sobald ihr die Spiele in Anspruch genommen – also für null Euro gekauft – habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, solange eure PlayStation Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

PS Plus Collection im November

Im November erhalten Abonnenten von PlayStation Plus nicht nur die regulären Spiele der Instant Games Collection. Auch ist in diesem Monat die sogenannte PlayStation Plus Collection dabei.

Dabei handelt es sich um eine Sammlung, die sich aus 20 PS4-Spielen, die ohne Zusatzkosten auf der PS5 gespielt werden können und dank Boost-Modus eine bessere Performance aufweisen, zusammensetzt. Weitere Details zur PlayStation Plus-Collection erfahrt ihr in der verlinkten Meldung. Die Sammlung kann ab dem Launchtag der PS5 genutzt werden.

PlayStation Plus konnte in den vergangenen Monaten einen deutlichen Mitgliederzuwachs erzielen. Zu den Vorteilen zählen neben den Spielen der Instant Games Collection der Zugriff auf die Online-Modi von PS4-Spielen, der Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte. Der Preis liegt im Jahr bei rund 60 Euro.

Zum Thema

Das bietet die Konkurrenz

Auch die Games with Gold, also das Xbox-Pendant zu den PS Plus-Spielen, wurden vor einigen Tagen enthüllt. Ohne Zusatzkosten angeboten werden im November die „Aragami: Shadow Edition“, „Swimsanity!“, „Lego Indiana Jones“ und „Full Spectrum Warrior“. Bei den beiden zuletzt genannten Spielen handelt es sich um Xbox 360-Games, die auch auf der Xbox One in Angriff genommen werden können.

