PS Plus Collection: Zwei weitere Spiele enthüllt – Details zum Launch

Die PlayStation Plus Collection wurde um zwei weitere Spiele erweitert, was die Sammlung auf 20 (bzw. 22) Spiele anwachsen ließ. Ab dem Veröffentlichungstag der PS5 könnt ihr darauf zugreifen.

Die PS Plus Collection startet im November.

Schon vor einigen Wochen gab Sony bekannt, dass PlayStation Plus-Mitglieder auf der PS5 von der sogenannten PS Plus Collection profitieren. Sie umfasst zahlreiche PS4-Games, die ohne Zusatzkosten auf der neuen Konsole gespielt werden können. In einem neuen Blogeintrag, in dem die PS Plus-Spiele für November enthüllt wurden, gab Sony weitere Details preis.

Ab Ps5-Release verfügbar

Zunächst einmal gesellten sich zwei weitere Spiele in die Sammlung. Dabei handelt es sich um die „Call of Duty: Black Ops 3 – Zombies Chronicles Edition“ und um die „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“. Damit umfasst die Sammlung (ohne Berücksichtigung der einzelnen Trilogie-Bestandteile) insgesamt 20 Spiele, was zumindest ein wenig Game Pass-Gefühl aufkommen lässt.

Die PlayStation Plus Collection steht ab dem 12. November 2020 mit dem Start der PS5 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea zur Verfügung. Hierzulande erscheint die neue Konsole erst am 19. November 2020. Folgende Spiele erwarten euch in der PlayStation Plus Collection.

Von den Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Von Publishing- und Entwicklungspartnern:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops 3 – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7

PlayStation Plus Collection ohne Zusatzkosten

Für die PS Plus Collection müsst ihr kein zusätzliches Geld ausgeben. Sie ist ein Bestandteil einer bestehen Mitgliedschaft. Sobald ein Spiel aus der Sammlung eingelöst wurde, ist es so lange spielbar, bis die PlayStation Plus-Mitgliedschaft ausläuft bzw. nicht aktiv ist.

Zum Thema

Nicht weniger interessant: Die auf der PS5 eingelösten und gespielten PS4-Spiele der PlayStation Plus Collection kommen in den Genuss von verbesserten Ladezeiten und stabileren Bildraten. Der PS5 Game Boost macht es möglich.

Was haltet ihr von der PlayStation Plus Collection? Sind Spiele dabei, die ihr unbedingt auf der PS5 ausprobieren möchtet? Mit welchem Titel legt ihr zuerst los?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus Collection