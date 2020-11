UK Charts: Drei Neueinsteiger an der Spitze

"Assassin's Creed Valhalla" konnte sich in der Veröffentlichungswoche den Spitzenplatz sichern.

In den britischen Retail-Charts gibt es einen neuen Spitzenreiter. In der Launchwoche konnte „Assassin’s Creed Valhalla“ den Spitzenplatz für sich beanspruchen und zwei weitere Neueinsteiger auf die Plätze 2 und 3 verweisen.

Call of Duty musste sich geschlagen geben

Die Führungsposition des neuen Ubisoft-Adventures ist erstaunlich, denn zum ersten Mal in den vergangenen 13 Jahren konnte mit „Call of Duty Black Ops Cold War“ ein Teil der Reihe in der Launchwoche nicht an der Spitze der britischen Verkaufscharts verweilen. Allerdings kam der Shooter drei Tage später als „Assassin’s Creed Valhalla“ auf den Markt.

„Marvel’s Spider-Man Miles Morales“ musste sich in der vergangenen Woche mit dem dritten Platz begnügen, allerdings ist die Zahl der unterstützten Plattformen geringer. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass das neue Superheldenabenteuer 56 Prozent weniger Abnehmer fand als das vorangegangene „Spider-Man“, das für Sony ein riesiger Erfolg war.

Das „Demon’s Souls Remake“ wurde in der vergangenen Woche von EAs „FIFA 21“ und Nintendos „Animal Crossing“ geschlagen. Womöglich sorgt der Launch der PS5 in dieser Woche nochmals für einen Schub.

Natürlich müssen die Charts und Vergleiche mit den Vorjahren zunehmend mit Vorsicht genossen werden. Denn sie spiegeln lediglich den Verkauf im klassischen Handel wider. Im Zuge der COVID-19-Pandemie konnte der Anteil der Digitalverkäufe zügig steigen.

Und in der Regel sind die Plattforminhaber recht schweigsam, abgesehen von den monatlich erscheinenden PSN-Charts. Hinzukommt: Die PS Digital Edition unterstützt keine Disks, was aussagekräftige Handels-Charts weiter erschwert.

UK Charts in der Übersicht

Nachfolgend seht ihr die komplette Top 10 der neusten UK-Charts. In der Regel sind die Positionen mit den Charts in Deutschland vergleichbar.

