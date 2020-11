God of War Ragnarok: Neue Autorin tritt den Santa Monica Studios bei

Die Santa Monica Studios arbeiten bekanntermaßen an dem PlayStation 5-Exklusivtitel „God of War: Ragnarok“, der ein weiteres Mal unter der Leitung des Creative Directors Cory Barlog erschaffen wird. Allerdings haben die Entwickler auch eine neue Autorin angestellt, die in der Vergangenheit vor allem als IGN-Redakteurin bekannt war.

Von IGN über Funhaus zu Sony

Die Rede ist von Alanah Pearce, die nach ihrem Weggang von IGN bei dem YouTube-Kanal Funhaus in Erscheinung trat. Via Twitter hat Pearce bestätigt, dass sie zukünftig als Videospielautorin bei einem First-Party-Studio von PlayStation arbeiten wird. Daraufhin hatte sie in einem YouTube-Video auch Sony Santa Monica bestätigt.

„Ich schreibe bei einem meiner liebsten Studios auf der ganzen Welt an einem Videospiel“, sagte Pearce. „[…] God of War ist eines der besten Spiele dieser Generation.“

Mehr zum Thema: God of War Ragnarok – PS4-Version geplant? Jim Ryan zeigt sich zugeknöpft

Es war schon lange ihr Wunsch, eines Tages für einen Entwickler zu arbeiten. In der Vergangenheit hatte sie bereits an drei Videospielen in beratender Funktion mitgearbeitet und andere Arbeiten an zwei weiteren Titeln durchgeführt. Zudem war sie als Synchronsprecherin in „Gears 5“ und „Afterparty“ zu hören, während sie im kommenden Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ sogar als Charakter zu sehen sein wird.

Dementsprechend kann man gespannt sein, was Alanah Pearce den zukünftigen Produktionen der Santa Monica Studios beisteuern kann.

Quelle: VG247

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok