Demon’s Souls: Rätsel der verschlossenen Tür gelöst – Das steckt dahinter

Das Remake zu "Demon's Souls" ist exklusiv für die PS5 erhältlich.

Zu den interessantesten Launch-Titeln der PS5 dürfte sicherlich das Remake zum düsteren Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“ gehören, das den Forscherdrang der Spieler in den vergangenen Tagen gehörig forderte.

So wurde in der Welt „1-3: Tower Knight Archstone“ eine verschlossene Türe entdeckt, die im Original nicht zu finden war. Nachdem zunächst unklar war, was es mit dem Ganzen im Detail auf sich hat, gelang es einem Spieler nun, das mit der Tür verbundene Rätsel zu lösen und sich eine exklusive Belohnung zu sichern. Wer möglichst unbelastet an das Puzzle herangehen und dieses selbst lösen möchte, sollte das Lesen nun einstellen.

Möchtet ihr die Tür öffnen, dann solltet ihr euch auf eine beschwerliche Reise gefasst machen. Zunächst müsst ihr 26 Keramikmünzen sammeln, die ausschließlich im neuen „Fractured World“-Modus zu finden sind und eine akribische Suche voraussetzen. Erschwerend kommt nicht nur hinzu, dass die Münzen lediglich bei einer „Pure-Black“- oder „Pure-White“-Weltentendenz in der Spielwelt auftauchen. Darüber hinaus findet ihr pro Spieldurchlauf nur eine bestimmte Anzahl an Keramikmünzen.

Möchtet ihr die benötigte Anzahl sammeln, bleibt euch nichts anderes übrig, als „Demon’s Souls“ mit dem gleichen Charakter mehrfach abzuschließen. Konntet ihr 26 Keramikmünzen in euren Besitz bringen, müsst ihr als nächstes die Krähe Sparkly aufsuchen, die in der Welt „4-1: Shrine of Storms“ auf euch wartet. Wenn ihr Sparkly die besagten Münzen überreicht, wird euch der gefiederte Charakter mit einem rostigen Schlüssel belohnen.

Ihr ahnt es schon: Mit dem neu gewonnenen Schlüssel ist es anschließend möglich, die zuvor verschlossene Türe zu öffnen und die dahinter wartende Belohnung in Kauf zu nehmen. Hierbei haben wir es mit der Rüstung des Bosses „Penetrator“ zu tun. Wir wünschen eine erfolgreiche Suche.

We solved the mystery of the hidden door! Thanks for making such a great secret to get all the community involved @bluepointgames Was awesome looking for the coins in SOTC Remake and again in Demon’s Souls Remake 😀 pic.twitter.com/gNpozqEztJ

— Distortion2 (@Distortion_2) November 19, 2020