Demon’s Souls: Neue Inhalte geplant? Spieler stoßen auf eine geheimnisvolle Tür

"Demon's Souls" gehört zu den Launch-Titeln der PS5.

Zu den Launch-Titeln der PlayStation 5 gehört unter anderem das von Bluepoint Games entwickelte Remake zum düsteren Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“.

Nachdem die Neuauflage in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Traumwertungen abstaubte, machen aktuell Gerüchte die Runde, dass die Macher von Bluepoint Games zusätzliche Inhalte planen könnten, die nach dem Release von „Demon’s Souls“ nachgereicht werden.

Der Stein des Anstoßes: Eine verschlossene Tür, auf die die Spieler in Level 1-3 „Tower Knight Archstone“ stießen. In den engen Korridoren des Areals ist die besagte Tür hinter einer vorgetäuschten Wand zu finden. Öffnen lässt sich diese allerdings nicht. Als die Spieler versuchten, mit der Tür zu interagieren, stießen sie lediglich auf den Hinweis, dass diese offenbar verschlossen ist.

Unter Zuhilfenahme des Foto-Modus und einiger Clipping-Fehler fanden die Spieler heraus, dass die verschlossene Tür offenbar auf einen Balkon führt, auf dem ein Gegenstand an einem toten Soldaten gefunden werden kann. Ob und wann die Tür geöffnet werden könnte, ist noch unklar. Spekuliert wird allerdings, dass das Ganze in der Tat auf kommende Download-Inhalte hindeuten könnte. Warten wir es ab.

Hierzulande erscheint das Remake zu „Demon’s Souls“ pünktlich zum Launch der PS5 am 19. November 2020.

