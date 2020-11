Granblue Fantasy Versus: Cygames nennt aktuelle Verkaufszahlen des Kampfspiels

Die Verantwortlichen von Cygames versuchen mit ihrer „Granblue Fantasy“-Marke den Sprung auf den Konsolenmarkt zu schaffen, weswegen man sich auch namhafte Hilfe geholt hatte. Denn niemand Geringeres als Arc System Works („Dragon Ball FighterZ“, „Guilty Gear“-Reihe, „Blazblue“-Reihe) zeigte sich für die Entwicklung des Kampfspiels „Granblue Fantasy: Versus“ verantwortlich.

Stetiger Anstieg der Verkaufszahlen

Wenn man sich die Medienpräsenz des Spiels anschaut, könnte man vermuten, dass das Kampfspiel ein Nischendasein fristet, obwohl es mit einem Kritikerschnitt von 79 Punkten zumindest positiv aufgenommen wurde. Nun hat Cygames die aktuellsten Verkaufszahlen genannt, die diese Einschätzung durchaus untermauern.

Nachdem man bereits Ende April mitteilte, dass man weltweit mehr als 350.000 Einheiten von „Granblue Fantasy: Versus“ verkaufen konnte, verbucht man inzwischen 450.000 Verkäufe. Somit konnten im letzten halben Jahr nur weitere 100.000 Einheiten an die Spieler gebracht werden.

Allerdings ist nicht bekannt, ob Cygames mit diesen Erfolgen zufrieden ist oder sich erhoffte einen größeren Eindruck auf dem doch gut gesättigten Markt an Kanpfspielen zu hinterlassen.

„Granblue Fantasy: Versus“ ist seit Februar in Japan und Asien und seit März in Nordamerika und Europa für die PlayStation 4 und den PC erhältlich. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet man sich in der zweiten Season, die auch verschiedenste neue Kämpfer mit sich bringt. Auf Basis der „Granblue Fantasy“-Marke befindet sich auch ein Action-Rollenspiel in Entwicklung, an dem anfangs sogar noch PlatinumGames beteiligt gewesen war.

