Marvel’s Spider-Man: Remaster-Fassung unterstützt ab sofort PS4-Spielstände – Ruhemodus-Fehler behoben

Für der PlayStation 5 können sich die Spieler, die sich die Ultimate Edition von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ kaufen, auch über „Marvel’s Spider-Man: Remastered“ freuen. Die Neuauflage des 2018 erschienenen Superhelden-Abenteuers bringt einige technische Verbesserungen und ein neues Gesicht für Peter Parker mit sich.

Allerdings hieß es nach der damaligen Ankündigung der Remaster-Fassung, dass man seinen Spielstand von der PlayStation 4 nicht in die Remaster-Fassung wird übernehmen können. Und da dies bei den Spielern nicht gut ankam, hat sich Insomniac Games noch einmal die Mühe gemacht und entsprechend nachgebessert.

Über das Wochenende hat man ein neues Update für „Marvel’s Spider-Man“ auf der PlayStation 4 veröffentlicht, sodass es nun möglich ist, den Spielstand hochzuladen. In der Remaster-Fassung kann man diese Daten daraufhin herunterladen, sodass sie entsprechend für die PlayStation 5 umgewandelt werden.

Mehr zum Thema: Spider-Man – PS4 Pro-Version und PS5-Remaster im direkten Vergleich

Des Weiteren hat man einige Fehler von „Marvel’s Spider-Man: Remastered“ behoben. Dabei wurde vor allem das Problem aus der Welt geschafft, das die PlayStation 5 zum Abstürzen brachte und zu einem Neuaufbau der Datenbank führte. Demnach soll man ab sofort auch in den Ruhemodus gehen können, wenn man die Neuauflage spielt, ohne Panik haben zu müssen.

Jedoch ist noch nicht bekannt, ob damit der Ruhemodus im Allgemeinen problemlos funktioniert. Diesbezüglich hat sich Sony Interactive Entertaiment noch nicht zu Wort gemeldet, weswegen man weiterhin vorsichtig sein sollte.

Overnight we released an update for Marvel’s Spider-Man on PS4 bringing those suits, and the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered.

We also updated Remastered to allow import of those exported saves and with many additional fixes (incl. rest mode crash) https://t.co/LVnYVykc0Q

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 22, 2020