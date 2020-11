UK-Charts: Call of Duty und FIFA stürmen die Spitze

Zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Den Platz an der Spitze sicherte sich in der vergangenen Woche der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War".

Zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die von UKIE sowie ChartTrack erhoben werden und sowohl die Konsolen als auch den PC berücksichtigen.

Wie sich den Erhebungen entnehmen lässt, musste „Assassin’s Creed Valhalla“ nach dem erfolgreichen Release in der vergangenen Woche die Spitze räumen und rutschte auf den vierten Rang ab. Den Platz an der Spitze sicherte sich in der letzten Woche der von Treyarch und Raven Software entwickelte Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“.

Auf den weiteren Plätzen folgen Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 21“ sowie „Spider-Man: Miles Morales“. Die ersten Neueinsteiger in Form des „Fortnite: The Last Laugh Bundles“ und des Switch-exklusiven Action-Titels „Hyrule Warriors: Age of Calamity“ finden sich auf dem fünften beziehungsweise sechsten Rang ein.

Anbei die Top 10 der britischen Software-Charts der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die aktuellen Top 10 in der Übersicht

1. (2) Call of Duty: Black Ops Cold War

2. (4) FIFA 21

3. (3) Spider-Man: Miles Morales

4. (1) Assassin’s Creed Valhalla

5. (Neu) Fortnite: The Last Laugh Bundle

6. (Neu) Hyrule Warriors: Age of Calamity

7. (10) Watch Dogs Legion

8. (5) Animal Crossing: New Horizons

9. (8) Mario Kart 8 Deluxe

10. (9) Minecraft

Quelle: UKIE/Chart Track

