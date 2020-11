The Surge 2: Entwickler sprechen über ein mögliches PS5-Upgrade

"The Surge 2" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Mit „The Surge 2“ veröffentlichte das in Frankfurt am Main ansässige Entwicklerstudio Deck13 im September des vergangenen Jahres sein neuestes Action-Rollenspiel.

Nachdem in den vergangenen Wochen zahlreiche Entwickler technische PS5- und Xbox Series X-Upgrades zu ausgewählten Spielen ankündigten, wurden die Verantwortlichen von Deck13 via Twitter nach einem möglichen Next-Gen-Upgrade zu „The Surge 2“ befragt. Wie ein Mitarbeiter des deutschen Studios einräumte, sollten wir mit diesem wohl nicht rechnen.

Demnach verfügen die Entwickler von Deck13 über lediglich begrenzte Ressourcen und konzentrieren sich derzeit auf ihr neues Projekt. Bei diesem soll es sich übrigens nicht um „The Surge 3“ handeln. Stattdessen ist es laut dem Studio Zeit für etwas Neues. „Wir würden gerne die Gelegenheit nutzen, einen Patch der nächsten Generation zu machen, aber im Moment sind unsere Ressourcen nahezu komplett durch unser neues Projekt gebunden“, so die Entwickler.

Zum Thema: Deck13 Interactive: Focus Home Interactive übernimmt das deutsche Studio

„Das Projekt wird kein The Surge 3 sein. Stattdessen ist es Zeit für etwas Frisches“, heißt es weiter. Wann mit der offiziellen Enthüllung des besagten Titels zu rechnen ist, wurde bisher nicht verraten. Auch steht weiterhin in den Sternen, in welche Richtung sich das neue Projekt von Deck13 bewegen wird.

We’d love to get the opportunity to do a next gen patch, but for now our resources are pretty much all tied up in the new project. That project won’t be The Surge 3. It’s time for something fresh 👀

— Deck13 (@Deck13_de) November 30, 2020