The Wonderful 101 Remastered: Bekommt in Kürze eine Demo spendiert

"The Wonderful 101 Remastered" erschien unter anderem für die PS4.

Mit „The Wonderful 101 Remastered“ veröffentlichten die Entwickler von Platinum Games im späten Frühjahr eine technisch überarbeitete Neuauflage des damaligen Wii U-Exklusiv-Titels.

Aktuellen Berichten zufolge wird allen, die vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchten, in Kürze die Möglichkeit dazu geboten. So wurde in den Datensätzen des nordamerikanischen PlayStation Stores die sogenannte „Wonder-Size Cadet Demo“ zu „The Wonderful 101 Remastered“ entdeckt. Offiziell angekündigt wurde die Probefassung bisher nicht.

Allerdings deutet die Tatsache, dass die Demo bereits in den Datensätzen des nordamerikanischen PlayStation Stores zu finden ist, darauf hin, dass die Anspielversion zu „The Wonderful 101 Remastered“ ein Bestandteil des dieswöchigen PlayStation-Stores sein wird. Die entsprechende Bestätigung beziehungsweise Ankündigung dürfte also nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Zum Thema: PlatinumGames: Künftig noch mehr Self-Publishing

„The Wonderful 101 Remastered“ wurde unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht und entstand unter der Leitung von Branchen-Veteran Hideki Kamiya. Ihr übernehmt die Kontrolle über die „Wonderful One“ genannte Helden-Organisation, die sich einer außerirdischen Macht stellt und versucht, die Welt zu retten.

Erst kürzlich wurde die Neuauflage mit dem Update auf die Version 1.03 bedacht, in dem ebenfalls Hinweise auf eine Demo beziehungsweise einen entsprechenden Spielstand-Transfer zu finden sind.

The game The Wonderful 101: Remastered Wonder-Size Cadet Demo with id CUSA24789 has been added to the PS4 american PSN! pic.twitter.com/omvuDESlDs

— PSN releases (@psnrelease2) November 30, 2020