Twin Mirror: Der offizielle Trailer zum heutigen Release des Thrillers

Mit "Twin Mirror" ist ab sofort der neueste Titel der "Life is Strange"-Macher von Dontnod Entertainment erhältlich. Begleitet wird der Release vom offiziellen Launch-Trailer.

"Twin Mirror" ist ab sofort erhältlich.

Mit dem Thriller „Twin Mirror“ erschien heute das neueste Werk der „Life is Strange“-Macher von Dontnod Entertainment für die Konsolen und den PC.

Passend zum heutigen Release darf der offizielle Launch-Trailer zu „Twin Mirror“ natürlich nicht fehlen. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und geht etwas näher auf die Geschichte und die Spielwelt des neuen Thrillers ein. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Protagonisten und ehemaligen investigativen Journalisten Sam Higgs, der Analyse-Techniken entwickelte, die im Spiel durch den Gedankenpalast repräsentiert werden.

Ein düsteres Geheimnis wartet darauf, aufgeklärt zu werden

Sam kehrt in „Twin Mirror“ in seine Heimatstadt Basswood zurück, um einen seiner besten Freunde zu Grabe zu tragen. Dort angekommen, wird im schnell klar, dass die kleine Stadt in West Virginia voller dunkler Geheimnisse steckt. Der ehemalige Investigativ-Journalist nutzt seine beeindruckenden Fähigkeiten, um den Mysterien rund um die Stadt und ihre Bewohner auf den Grund zu gehen.

„Dank der einzigartigen Gameplay-Mechaniken, die direkt mit der Erzählung verwoben sind, ist Sams Gedankenpalast ein sicherer Ort, an dem er, ohne von anderen verurteilt oder unter Druck gesetzt zu werden, er selbst sein kann. Spieler können Sams Vergangenheit erleben und in Flashback-Sequenzen an seinen Erinnerungen teilhaben“, heißt es weiter.

„Twin Mirror“ ist ab sofort für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

