Spider-Man Miles Morales: Abstürze keine Gefahr für eure PS5, stellt Insomniac klar

"Spider-Man: Miles Morales" ist für die PS4 und die PS5 erhältlich.

Zum Leidwesen der Spieler zeichnete sich bereits zum Release ab, dass das von Insomniac Games entwickelte Superhelden-Spektakel „Spider-Man: Miles Morales“ mit technischen Problemen zu kämpfen hat.

Auch wenn bereits entsprechende Updates veröffentlicht wurden, die für eine erhöhte Stabilität sorgen sollten, klagen Spieler auf der PlayStation 5 nach wie vor über Abstürze, die nicht selten mit dem Fehlercode „108255-1“ einhergehen. Gleichzeitig äußerten Betroffene die Befürchtung, dass ihr PS5-System aufgrund der Abstürze von „Spider-Man: Miles Morales“ Schaden nehmen könnte.

Aufgrund dessen wandte sich ein Nutzer an die verantwortlichen Entwickler von Insomniac Games, die ihm versicherten, dass die Abstürze zwar ärgerlich sind, im Endeffekt jedoch keine Gefahr für das PlayStation 5-System der betroffenen Nutzer darstellen. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass bereits an weiteren Updates gearbeitet wird, mit denen die Spielerfahrung optimiert werden soll.

„Hallo, tut mir leid, dass Sie einen Absturz erlitten haben. Sowohl wir als auch Sony arbeiten weiterhin daran, Absturzfehler zu beheben. Es besteht jedoch kein Risiko für Ihre Konsole, wenn das Spiel abstürzt“, so ein Sprecher von Insomniac Games.

Wann mit dem Release der nächsten Updates zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten. „Spider-Man: Miles Morales“ erschien im vergangenen Monat für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Hi there – sorry to hear you hit a crash.

Both we and Sony continue to work to address crash bugs. That said, there is no risk to your console if the game crashes.

— Insomniac Games (@insomniacgames) December 1, 2020