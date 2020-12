NieR Replicant: Neuer Trailer für die Game Awards versprochen

Square Enix und die zuständigen Entwickler von Toylogic werden noch in dieser Woche einen neuen Blick auf das Action-Rollenspiel „NieR Replicant ver. 1.22474487139…“ gewähren. Wie bekanntgegeben wurde, wird das Remake des überaus beliebten Spiels aus der Feder von Yoko Taro auf den Game Awards zu sehen sein.

Mit einem neuen Trailer wird man uns noch einmal die Geschichte des jungen Protagonisten näherbringen, der seine kleine Schwester Yonah retten möchte. Sie ist an der tödlichen Runenpest erkrankt, weshalb sich der junge Mann auf die Suche nach den „Versiegelten Versen“ begibt. Dafür hat er das wundersame, sprechende Buch Grimoire Weiss an seiner Seite.

Die Game Awards finden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Ab 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird man die Preisverleihung über YouTube, Twitch, Twitter, Facebook und weitere Plattformen live mitverfolgen können. Die Veranstaltung wird auch Neuankündigungen und Weltpremieren zu bieten haben.

„NieR Replicant ver. 1.22474487139…“ wird am 23. April 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC (via Steam) erscheinen.

Don’t miss a brand new look at @NieRGame Replicant ver.1.22474487139 during #TheGameAwards pre-show on Thursday — streaming at 6:30 pm ET / 3:30 PM PT at https://t.co/JhGKODahXK pic.twitter.com/5o3ZFMAOkl

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2020