The Game Awards 2020: Triple A und Indies – Über ein Dutzend Präsentationen versprochen

Die The Game Awards 2020 finden am 10. Dezember statt.

Mit den The Game Awards 2020 findet Ende der Woche das wohl letzte große Event des langsam ausklingenden Videospieljahres 2020 statt.

Wie kürzlich bereits bestätigt wurde, dürfen wir uns alleine im Rahmen der Pre-Show auf nicht weniger als fünf Weltpremieren freuen. Dabei wird es aber natürlich nicht bleiben. Stattdessen werden Moderator Geoff Keighley und seine Partner in der Haupt-Show nachlegen und zwischen 12 und 15 neuen Titeln präsentieren. Hier werden laut Keighley sowohl Indies als auch Triple-A-Titel abgedeckt.

Dauer der Haupt-Show bei rund zweieinhalb Stunden

Mit einem Blick auf die The Game Awards 2020 an sich führte Keighley aus, dass sich die Länge der Haupt-Show an den Vorjahren orientieren wird. Somit können wir mit rund zweieinhalb Stunden rechnen. Los geht es am Freitag, den 10. Dezember 2020 ab 0:30 Uhr unserer Zeit mit der Pre-Show. Die Haupt-Show folgt um 1 Uhr und somit 30 Minuten später.

Des Weiteren wies Keighley darauf, dass es bisher nicht zu Leaks kam, die mögliche Ankündigungen vorwegnahmen. Ob mit einer ähnlich großen Überraschung wie der offiziellen Enthüllung der Xbox Series X im vergangenen Jahr zu rechnen sei, wollte Keighley nicht verraten. Stattdessen hieß es hierzu lediglich: „Ich schätze, mann muss einfach einschalten und es herausfinden.“

In wenigen Tagen wissen wir also mehr.

