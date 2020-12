The Wolf Among Us 2: Noch viel zu tun – Entwickler liefern Status-Update

Wie die Entwickler von Telltale Games anlässlich der The Game Awards 2020 einräumten, hat "The Wolf Among Us 2" noch einiges an Entwicklungszeit vor sich. Dementsprechend ist auf absehbare Zeit nicht mit dem Release des Nachfolgers zu rechnen.

"The Wolf Among Us 2" lässt noch eine Weile auf sich warten.

Im Rahmen der The Game Awards 2020 in der heutigen Nacht lieferten uns die Entwickler von Telltale Games ein Status-Update zu „The Wolf Among Us 2“ – allerdings keine weiteren Details oder Spielszenen.

Wie es seitens des Entwickler-Studios heißt, wird hinter den Kulissen fieberhaft an der Fertigstellung des Nachfolgers gearbeitet. Allerdings haben die Macher dabei noch einiges an Arbeit vor sich, sodass auf absehbare Zeit nicht mit dem Release oder einem Termin für „The Wolf Among Us 2“ gerechnet werden sollte. Zu gegebener Zeit sollen aber zumindest erste Informationen veröffentlicht werden.

Die gesamte Staffel wird auf parallel entwickelt

„Vor einem Jahr überraschten wir die Spiele-Community mit der Nachricht, dass wir mit der Vorproduktion einer neuen Staffel von The Wolf Among Us begonnen haben. Seitdem hat das Team hart gearbeitet und gleichzeitig unsere Mission fortgesetzt, viele der klassischen Telltale-Spiele wieder online zu stellen. Wir haben Anfang dieses Jahres die Telltale Batman Series: Shadow Edition veröffentlicht, gefolgt von einer Neuveröffentlichung von Tales from Monkey Island“, so Telltale Games.

Und weiter: „Und erst in dieser Woche haben wir Wallace & Gromit’s Grand Adventures, Strong Bad’s Cool Game for Attractive People und Telltale Texas Hold ‚Em! neu aufgelegt. Wir wissen, dass ihr euch darauf freut, mehr über The Wolf Among Us 2 zu erfahren. Wir freuen uns darauf, Ihnen mehr zu erzählen, wenn die Zeit gekommen ist. Was wir sagen können ist, dass wir die gesamte Staffel auf einmal entwickeln und es noch mehr zu tun gibt, bevor wir bereit sind, die nächsten Schritte für die Fabletown-Bande zu teilen. Es ist einfach noch nicht soweit.“

