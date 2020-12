Ninja Gaiden: Koei Tecmo reicht neue Trademark ein

Nachdem es in den letzten Jahren still um die "Ninja Gaiden"-Reihe geworden war, gab diese nun wieder ein Lebenszeichen von sich.

"Ninja Gaiden 3: Razor's Edge" erschien unter anderem für die PlayStation 3.

Obwohl die Verantwortlichen der „Ninja Gaiden“-Reihe in der Vergangenheit mehrfach versicherten, sie seien an einer Rückkehr der Reihe interessiert, blieb es lange still. Kürzlich gab die Marke jedoch wieder ein Lebenszeichen von sich, denn laut eines Berichts von The Gamer hat Koei Tecmo eine neue Trademark zur traditionsreichen Hack’n’Slay-Serie eingereicht.

Ninja Gaiden Trilogy oder ein komplett neues Spiel?

Genauer soll das japanische Unternehmen Anfang Dezember bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) besagte Trademark angemeldet haben. Hieraus geht hervor, es handle sich um „Consumer Videospielprogramme“, die auf verschiedenen Datenträgern – CD-ROMs, DVD-ROMs und weitere – erscheinen solle. Weitere Details gehen aus der Anmeldung derweil nicht hervor, weshalb sich nicht mit Sicherheit sagen lässt, um was für ein „Ninja Gaiden“-Game es sich hierbei genau handelt.

Nachdem im September diesen Jahres Meldungen um die Veröffentlichung einer Spielesammlung namens „Ninja Gaiden Trilogy“ kursierten, könnte die jüngst angemeldete Trademark hiermit in Verbindung stehen. Die Trilogie soll „Ninja Gaiden Sigma“, „Ninja Gaiden Sigma 2“ sowie „Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge“ beinhalten und angeblich bereits im März 2021 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Andererseits äußerten sich in den letzten Monaten und Jahren ebenfalls immer wieder Mitglieder des „Ninja Gaiden“-Teams zu einer Rückkehr der Marke. Fumihiko Yasuda, der Director von Team Ninja, sagte beispielsweise im Februar 2020 gegenüber IGN, die „Kernmitglieder des Teams, das an ‚Ninja Gaiden‘ gearbeitet hatte, möchten ein neues Spiel machen.“

Allerdings könnte Koei Tecmo vor einem „Ninja Gaiden 4“ zunächst bestrebt sein zu erfahren, ob bei den Spielern noch immer ein Interesse an der Reihe besteht. Hierfür würde sich die zuvor erwähnte Trilogie durchaus anbieten. So oder so könnten uns jedoch in den kommenden Wochen, über sieben Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Hauptteils der Serie, Neuigkeiten zu „Ninja Gaiden“ erwarten.

Würdet ihr euch über eine „Ninja Gaiden Trilogy“ freuen oder wünscht ihr euch die Ankündigung eines neuen Serienablegers?

