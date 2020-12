Black Ops Cold War & Warzone: Erste Season ist gestartet – Rebirth Island steht zur Verfügung

Ab sofort steht die erste Season von "Call of Duty: Black Ops Cold War" mit zahlreichen neuen Inhalten zur Verfügung. Zudem hat Rebirth Island in der Warzone für Besucher geöffnet.

Activision, Treyarch und Raven Software haben die erste Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Black Ops Cold War“ an den Start gebracht sowie ein neues knapp 21 Gigabyte großes Update für „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht. Somit können Battle Royale-Spieler ab sofort Verdansk hinter sich lassen und Rebirth Island besuchen, die an die legendäre Gefängnisinsel Alcatraz angelehnt wurde.

Eine Menge Action auf der Gefängnisinsel

Somit kann man sich unter anderem in 40-Spieler-Schlachten stürzen, die reichlich Action auf der neuen Karte versprechen. Zudem haben die Entwickler einen neuen Gulag hinzugefügt, der einem den Wiedereinstieg ermöglichen sollen. In einem neuen Event werden die Spieler auch vor 16 Herausforderungen gestellt, durch die sie sich neue Visitenkarten, Embleme, Waffen-Blaupausen und weitere Inhalte verdienen können. Auf Rebirth Island wartet zudem der Resurgence-Spielmodus auf die Spieler. In diesem werden die Wiedereinstiege im 30-Sekunden-Takt stattfinden, wobei der Gulag geschlossen bleibt.

Doch vor allem haben die Entwickler mit dem Start der ersten Season sowohl „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Call of Duty: Warzone“ als auch „Call of Duty: Modern Warfare“ miteinander verbunden, sodass die Fortschritte spielübergreifend gewertet werden. Zudem kann man die Waffen aus dem neuen Hauptteil der Shooter-Reihe auch in die Warzone bringen, was für einen frischen Wind sorgen sollte. Eine Vielzahl an neuen Inhalten, die weitere Waffen, Spielmodi und mehr umfassen, sollen die Spieler in den nächsten Monaten beschäftigen.

Die vollständigen Patchnotes haben die Verantwortlichen bereits auf der offiziellen Seite bereitgestellt. Somit kann man alle Änderungen nachvollziehen, die in dieser Woche an „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ vorgenommen wurden. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

