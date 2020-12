Call of Duty Warzone: Neues Update behebt in Kürze Probleme mit XP-Token

In Kürze wird Raven Software ein neues Update für "Call of Duty: Warzone" veröffentlichen, mit dem man sich den verschwundenen XP-Token widmet, die die Spieler in "Call of Duty: Modern Warfare" verdient hatten.

Seit dieser Woche sind „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ miteinander verbunden. Dies sorgte unter anderem dafür, dass über 30 Waffen aus dem neuesten Hauptteil im Battle Royale-Ableger auftauchten, auch wenn sie laut den Spielern zu schwach ausfallen.

XP-Token sollen zurückkehren

Allerdings bissen sich auch die XP-Token, die die Spieler in „Call of Duty: Modern Warfare“ angespart hatten, um die neuesten Waffen in der Warzone aufzuleveln, mit den neuen Token, die für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ gedacht sind. Nun haben die zuständigen Entwickler von Raven Software bekanntgegeben, dass man in Kürze nachbessern und ein neues Update für „Call of Duty: Warzone“ veröffentlichen wird.

Demnach werden alle XP-Token, die man vor dem Start der ersten Saison verdient hatte, sowohl in „Modern Warfare“ als auch „Warzone“ nutzbar sein, während alle zukünftigen Token nur noch für „Black Ops Cold War“ und „Warzone“ gedacht sind. Die offiziellen Patchnotes wurden auch bereits veröffentlicht:

Eingeschaltetes Nutzen von zuvor verdienten Modern Warfare/Warzone-XP-Token

Die „Alle zufällig“-Option für Embleme auszuwählen sollte wie gedacht funktionieren

Saisonale Fortschrittsherausforderungen werden nun die korrekten Vorschaubilder anzeigen

Es wurde eine Basis-Waffenherausforderung versteckt, die noch nicht verfügbar sein sollte

Es wurden einige Probleme behoben, wenn Store-Bundles eingelöst werden

Mehrere Waffenanpassungen

Legacy-Token, die vor Saison 1 in Modern Warfare verdient wurden, werden im Modern Warfare-Multiplayer und in Warzone nutzbar sein

Alle Token, die in Saison 1 und darüber hinaus verdient werden, sind in Black Ops Cold War und Warzone nutzbar (aber nicht im Modern Warfare-Multiplayer)

Die Gesamtanzahl an Legacy- und neuen Token ist in Modern Warfare/Warzone sichtbar (Legacy-Token werden als erstes verbraucht)

Legacy-Token sind nicht in Black Ops Cold War sichtbar

Sobald die Verantwortlichen weitere Änderungen und Verbesserungen ankündigen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

