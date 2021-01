God of War Ragnarok: David Jaffe glaubt nicht an die PS5-Exklusivität

Während weiterhin unklar ist, wann "God of War Ragnarok" auf den Markt gebracht wird, stellt sich die Frage, ob auch die PS4 versorgt wird. David Jaffe, der Schöpfer der Reihe, hat keine Zweifel daran.

„God of War“ zählt zu den wichtigsten Marken von Sony Interactive Entertainment. Und seit September des vergangenen Jahres wissen wir, dass Santa Monica Studio an einem neuen Titel arbeitet, der bisher unter der Bezeichnung „God of War Ragnarok“ bekannt ist. Bestätigt wurde der neue Teil für die PlayStation 5. Doch wie steht es um die PS4?

Nachdem in den vergangenen Monaten mehrere Spiele, die einst für die PS5 angekündigt wurden, von einer PS4-Fassung begleitet wurden, scheint auch das neue „God of War“ diesen Weg zu gehen. Daran glaubt zumindest David Jaffe, der als Schöpfer von „God of War“ gilt.

Im Rahmen eines Livestreams reagierte er auf die Aussage eines Fans und betonte, dass „God of War Ragnarok“ mit ziemlicher Sicherheit für die PlayStation 4 den Markt erreichen wird: „Ich bin mir sicher, dass das nächste God of War für PS4 und PS5 erscheinen wird. Natürlich wird es das“, so die Aussage von Jaffe.

Zu beachten ist, dass David Jaffe seit Jahren nicht mehr bei Santa Monica beschäftigt ist, sodass nicht ganz klar ist, welche Informationen er tatsächlich hat. Letztendlich ist es recht wahrscheinlich, dass er sich auf die allgemeine Cross-Gen-Strategie von Sony bezieht. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Kontakte zum Studio gänzlich unterbrochen sind.

Jim Ryan, der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, betonte vor nicht allzu langer Zeit, dass das Unternehmen die Absicht hat, die PS4 zumindest für die nächsten Jahre zu unterstützen. Spiele wie „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ und „Horizon 2: Forbidden West“ sind längst keine exklusiven PS5-Titel mehr, sodass es keine große Überraschung wäre, wenn „God of War Ragnarok“ ebenfalls ein Cross-Gen-Projekt wird. Bestätigen wollte Ryan einen solchen Schritt zunächst nicht.

Doch wie wahrscheinlich ist eine PS4-Version wirklich? Das hängt vom Jahr der Veröffentlichung ab. Nach wie vor ist es schwierig bis unmöglich, eine PS5 zu kaufen. Entsprechend überschaubar ist die Verbreitung der neuen Konsole. Die PS4 hingegen kommt auf mehr als 113 Millionen Verkäufe. Zahlreiche Konsolen sind aktiv und sorgen für den Verkauf von Spielen.

Ein exklusives PS5-Spiel wäre behilflich, den Absatz der neuen Hardware zu fördern. Doch wie erwähnt: Gekauft werden kann die PlayStation 5 nicht, sodass für Sony zumindest in diesem Jahr der allgemeine Absatz von Spielen im Fokus stehen dürfte. Unklar ist allerdings, wann „God of War Ragnarok“ auf den Markt gebracht wird.

