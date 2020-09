God of War Ragnarok: Sony kündigt neuen Teil für die PS5 an

Der heutige PlayStation Showcase endete mit einem kurzen Ausblick auf einen der meisterwarteten Nachfolger der jüngeren Vergangenheit. Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler der Santa Monica Studios bestätigten, dass bereits im nächsten Jahr die Reise von Kratos und Atreus in die nächste Runde gehen wird.

Ein weiteres Mal in die nordische Mythologie

Zwar hat man keine konkreten Szenen aus dem bisher „God of War: Ragnarok“ genannten Abenteuer gezeigt, jedoch hat man zumindest bestätigt, dass bereits 2021 ein PlayStation 5-Blockbuster auf die Spieler warten wird. Wohin die Reise des Vater-Sohn-Duos hinführen wird, ist noch nicht bekannt, auch wenn in dem 2018 erschienenen Vorgänger erste Hinweise gestreut wurden.

In „God of War“ erlebten die Spieler Kratos erstmals in der nordischen Mythologie, wobei er gemeinsam mit seinem Sohn Atreus auf ein Abenteuer ging, um die Asche seiner verstorbenen Frau auf einem Berg zu verstreuen. Allerdings stellten sich den beiden zahlreiche Gefahren in den Weg, die von Göttern über Walküren bis hin zu weiteren Geschöpfen der zugrunde liegenden Mythologie viele Probleme mit sich bringen konnten.

Mehr zum Thema: PS5 & Xbox Series X – God of War-Director erwartet einen reibungslosen Übergang

Die Entwickler waren mit der Neuausrichtung der beliebten und überaus erfolgreichen Reihe ein Wagnis eingegangen, das sich letzten Endes vollkommen auszahlen sollte. Man konnte nicht nur kommerzielle Erfolge feiern, sondern auch zahlreiche Preise für das beste Spiel des Jahres abräumen und die Kritiker sowie Spieler überzeugen.

Sobald konkrete Informationen zu „God of War: Ragnarok“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

