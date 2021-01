PS5 & PS4: PlayStation Plus für 44,99 Euro im Angebot

Sony hat den Preis von PlayStation Plus reduziert. Für 44,99 Euro könnt ihr die Jahresmitgliedschaft kaufen. Leider kommen nur Neukunden in den Genuss des Rabattpreises.

Für 44,99 Euro könnt ihr zuschlagen.

Auch Besitzer der PS5 kommen kaum um eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft herum, wenn sie uneingeschränkt in das PlayStation-Universum eintauchen möchten. Die gute Nachricht ist aber: PS Plus kann momentan wieder um Sparpreis in Anspruch genommen werden.

Im PlayStation Store wurde der Preis der Jahresmitgliedschaft von den regulären 60 Euro auf immerhin 44,99 Euro reduziert. Beim Kauf spart ihr somit ganze 15 Euro. Einen Haken hat die Sache allerdings: Vom Angebot profitieren nur Spieler, die bislang kein PS Plus-Mitglied sind. Es handelt sich demnach um ein Angebot für Neukunden. Es ist bis zum 19. Januar 2021 gültig.

PS Plus im Januar 2021

Die Vorteile von PlayStation Plus sind vielfältig. Dazu zählt unter anderem die Möglichkeit, auf der PS4 und PS5 die Online- und Multiplayer-Features zahlreicher Spiele zu nutzen. Zu den weiteren Features einer Mitgliedschaft gehören der Zugriff auf 100 GB Cloudspeicher für Speicherdaten, zusätzliche Rabatte, exklusive Betas und Demos.

Obendrauf gibt es die PS Plus-Spielesammlung: Seit November 2020 sind Titel für die PS5 dabei. In der vergangenen Woche wurden die PS Plus-Games für Januar freigeschaltet und verweilen seitdem in der Instant Games Collection. Bei den bereitgestellten Spielen handelt es sich um:

Shadow of the Tomb Raider – PS4 und PS5 (Abwärtskompatibilität)

Greedfall – PS4 und PS5 (Abwärtskompatibilität)

Maneater – PS5

Auch das PS5-Spiel für Februar 2021 ist bereits bekannt. Erwarten könnt ihr demnach „Destruction Derby“, zu dem gestern Gameplay-Szenen veröffentlicht wurden.

Eine weitere Gratisbeigabe ist seit November die sogenannte PlayStation Plus-Collection, die euch in den Besitz von 20 PS4-Spielen kommen lässt. Sie laufen dank der Abwärtskompatibilität auf der PS5 und nutzen den Boost-Modus. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

