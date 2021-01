Elite Dangerous Odyssey: COVID-19 sorgt für Verschiebung der Konsolen-Version

"Elite Dangerous: Odyssey" erscheint für die Konsolen und den PC.

Im vergangenen Jahr kündigten die britischen Entwickler von Frontier Developments die laufenden Arbeiten an „Odyssey“, der neuesten Erweiterung der Weltraum-Simulation „Elite Dangerous“, offiziell an.

Ursprünglich war geplant, dass „Odyssey“ im Frühjahr 2021 veröffentlicht wird. Wie Frontier Developments in einer aktuellen Mitteilung an die Community einräumte, kann das Studio an diesem Vorhaben aber nur noch bedingt festhalten. Aufgrund der in Großbritannien weiterhin prekären COVID-19-Situation, der Lockdowns und der damit verbundenen Verzögerungen in der Entwicklung wird nur noch die PC-Version von „Elite Dangerous: Odyssey“ pünktlich erscheinen können.

Die Konsolen sind im Herbst an der Reihe

Während die Alpha-Phase auf dem PC Anfang Frühjahr startet, ist die Veröffentlichung der finalen PC-Fassung von „Odyssey“ für Ende Frühjahr angesetzt. Die Konsolen-Versionen hingegen wurden auf den Herbst 2021 verschoben. „Wir verstehen, dass diese zusätzliche Verzögerung für viele frustrierend sein wird. Wir möchten uns noch einmal von ganzem Herzen bei unserer Community entschuldigen, insbesondere bei unseren Konsolenkommandanten. Wie bereits erwähnt, ist es jedoch wichtig, sicherzustellen, dass die auf Konsolen veröffentlichten Inhalte den höchsten Standards entsprechen“, so Frontier Developments in einer aktuellen Mitteilung.

Zum Thema: Elite Dangerous Odyssey: Raumstationen, neue Missionen und mehr im Dev-Diary thematisiert

Das Studio führte aus: „Dies erfordert diese zusätzliche Erweiterung unserer Roadmap. Während dieser Zeit werden wir weitere Neuigkeiten, Videos und Inhalte der laufenden Entwicklung veröffentlichen. Wir möchten uns bei Ihnen allen für die fortlaufende Unterstützung bedanken und freuen uns sehr, diese neue Ära mit Ihnen ins Spiel zu bringen.“

„Ihr Feedback, Ihre Unterstützung und Ihr Engagement sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses und wir freuen uns auf eine gemeinsame Alpha-Erfahrung“, heißt es abschließend.

Quelle: Frontier Developments

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Elite: Dangerous