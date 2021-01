Mortal Kombat: Arbeitet Warner Bros. an neuem Zeichentrickfilm?

Im weiteren Verlauf des Jahres soll ein neuer "Mortal Kombat"-Film in die Kinos kommen. Darüber hinaus arbeitet das Filmstudio Warner Bros. jedoch angeblich auch an einem neuen Zeichentrickfilm zur blutigen Prügelspielreihe.

"Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge" ist unter anderem auf Blu-ray und DVD erhältlich.

Obwohl die Ankündigung eines neuen „Mortal Kombat“-Spiels wohl noch etwas auf sich warten lassen wird, dürfen sich Fans zumindest auf einen neuen Kinofilm freuen. Darüber hinaus soll Warner Bros. ebenfalls an einem weiteren Animated Movie arbeiten, der sich gegenwärtig noch an einem frühen Punkt der Produktion befinden soll. Dies legt zumindest eine Exklusivmeldung von The Illuminerdi (via Comic Book) nahe.

Mortal Kombat: Stellenausschreibungen geben Hinweis auf Charaktere

Wie die Seite von ihren Quellen erfahren haben möchte, sei derzeit allerdings noch unklar, ob der Film mit anderen Projekten des Franchise in Verbindung stehen oder eine eigenständige Handlung erzählen wird. Somit besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass das Projekt mit dem dieses Jahr noch kommenden neuen Kinofilm zusammenhängen könnte. Ebenfalls denkbar wäre eine Fortsetzung zum hierzulande im Mai 2020 veröffentlichten Zeichentrickfilm „Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge“ sowie ein neues Soloprojekt.

Während all dies jedoch gegenwärtig noch unklar ist, scheint sich das verantwortliche Studio Warner Bros. bereits auf der Suche nach Synchronsprechern zu befinden. Diesbezüglich veröffentlichte The Illuminerdi eine Liste mit fünf „Mortal Kombat“-Fans vertrauten Charakteren sowie Anforderungen an die Stimmen der potentiellen Sprecher:

Kabal: Männlich, Ninja mit vernarbtem Gesicht, unaufhaltsamer Badass, mittlere bis tiefe Stimmlage.

Kira: Weiblich (25-35), nervig, sadistisch, grausam, aber besonnen. Mittleres bis tiefes Register mit kratziger und strukturierter Stimme.

Kobra: Männlich (25-35), feuriger Straßenkämpfer, mit rauer, stehender Stimme.

Kuai Liang: Männlich (60-70), asiatischer Mann. Ein Krieger, der jetzt ein Pazifist ist. Reife, starke und kraftvolle Stimme.

Tremor: Männlich (30-40), auf der Suche nach einer afroamerikanisch klingenden Stimme. Kühne, wuchtige, starke Stimme, einschüchternd und stämmig.

Ausgehend von diesen Charakteren spekuliert The Illuminerdi, der kommende Zeichentrickfilm könnte sich womöglich um einen gealterten Sub-Zero drehen. Eventuell bildet er in der Zukunft des „Mortal Kombat“-Universums Kobra aus, damit dieser gegen Tremor antreten kann. Da eine offizielle Ankündigung des Projekts gegenwärtig noch aussteht, sollten diese Informationen noch mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.

Wünscht ihr euch nach „Scorpion’s Revenge“ einen weiteren „Mortal Kombat“-Zeichentrickfilm?

