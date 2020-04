Mortal Kombat Legends: Für digitale Plattformen veröffentlicht – Sonya im neuen Trailer

Ab sofort steht der Animationsfilm "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge" auf digitalen Plattformen zur Verfügung. Zur Feier des Tages steht zudem ein neuer Trailer bereit, in dem Sonya Blade in den Mittelpunkt gerückt wird.

Wie Warner Bros. Animation bekannt gab, ist der Animationsfilm „Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge“ ab sofort für die digitalen Vertriebsplattformen erhältlich.

Wer sich den Streifen in das heimische Regal stellen möchte, wird sich noch etwas länger gedulden müssen, da die DVD- oder Blu-ray-Fassung von „Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge“ erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Begleitet wird der digitale Release des Animationsfilms von einem neuen Trailer, in dem Sonya Blade in den Mittelpunkt gerückt wird.

Der Kampf um das Schicksal der Erde

Die Geschichte von „Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge“ basiert bis zu einem gewissen Grad auf der beliebten Videospielvorlage von „Mortal Kombat“ und dreht sich um das einmalige Turnier zwischen den Champions von Outworld und Earthrealm. Ein gnadenloser Wettstreit, der letztlich über das Schicksal der Erde und aller ihrer Bürger entscheiden wird.

„Lord Raiden, der Beschützer des Erdreichs, muss die größten Kämpfer seines Reichs versammeln, um es im Kampf um das Ende aller Schlachten vor dem bösen Shang Tsung zu verteidigen – Mortal Kombat“, führen die kreativen Köpfe hinter dem Film aus“, so die Macher weiter.

Anbei der versprochene neue Trailer zu „Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge“.

